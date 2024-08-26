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宅在家也會中暑！ 南投熱傷害病例增 最忌車內獨留兒童

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
目前天氣依然高溫炎熱，民眾即使宅在家中，如果室內通風不良，也要小心會中暑！圖／南投衛生局提供
目前天氣依然高溫炎熱，民眾即使宅在家中，如果室內通風不良，也要小心會中暑！圖／南投衛生局提供

處暑後，全台「秋老虎」天氣依然高溫炎熱，民眾即使宅在家中，如果室內通風不良，小心也會中暑！南投縣衛生局指出，今年1至7月全縣通報熱傷害病例達67人次，是去年同期36人次的1.9倍，特別是老人和兒童對溫度的調節能力相對比較差，當室內溫度持續上升，過度出汗而處於脫水的狀態，更會加重傷害的發生。

南投縣衛生局 表示，報載北部某大型醫院今年曾收治1名70多歲長者在家中暑案例，男子有慢性病史，即使在家中未開冷氣，也出現中暑病徵，經送醫3天前就開始虛弱、食欲不振，到急診室時肛溫已達攝氏43.1度，經緊急降溫救回一命，造成室內熱傷害的主因是空氣不流動，散熱速度下降，導致環境溫度不斷升高，若再加上人體溫度調節不佳。

局長陳南松說，今年1至7月南投縣熱傷害達67人次，家中長輩及幼兒即使宅在家不出門，也要保持涼爽、勤補水分，避免發生室內熱傷害，如果身旁有人出現熱傷害徵兆，應採取「熱傷害急救5步驟」蔭涼通風、鬆脫衣物、泡水或灑水散熱、補充涼水盡速送醫、盡快遠離高溫環境，設法降低其體溫，必要時緊急就醫治療。

陳南松也建議，父母帶嬰幼兒出門多以車代步，有時下車購物，千萬不要求方便將嬰幼兒獨留在車上；室內環境溫度建議設定在26至27度，居家穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，並適時開冷氣，保持「涼」爽；更要定時定量喝水，「補」充水分不要等到口渴才喝；更提醒家人留心長輩及幼兒，若長輩反應或身體疑似出現熱傷害徵兆，隨時留「心」熱傷害病徵，請立即就醫。

目前天氣依然高溫炎熱，民眾即使宅在家中，如果室內通風不良，也要小心會中暑！圖／南投衛生局提供
目前天氣依然高溫炎熱，民眾即使宅在家中，如果室內通風不良，也要小心會中暑！圖／南投衛生局提供

南投縣 衛生局

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