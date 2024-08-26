協助創業青年打響品牌 台中市20件優質商品獲選特色標章

為協助在地創業青年打響品牌知名度，台中市政府勞工局舉辦「台中市青年創業品牌特色標章遴選」，今年度獲選名單已出爐，共選出20件優質商品獲得特色標章，10月12日頒獎典禮及商品展售會公開表揚。

勞工局長林淑媛說，所有參賽商品都先經過「實地評審」，由產學界專家針對整體設計、包裝美感、實用性和美味度、市場競爭力等標準進行評分；同時透過「網路票選」檢驗消費者對該品牌產品的支持度，兩項分數加總之後，選出食品類及文創商品類各10件優質商品。

頒獎典禮10月12日在「美術園道」舉辦，10月19至20日在中友百貨1樓廣場舉辦辦理「台中青創品牌快閃店」，20個得獎品牌將現場設攤展售，邀請市民朋友一起到現場認識台中在地品牌的故事與多項優質商品。

勞工局說，此次10家獲選「食品類－食食在在標章」的商品，有「逅意思國際洋行」麵茶明信片、「盤中飧 PAN CHUNG SUN」天下第一味輕乳酪蛋糕、「日日是好日プリン研究所」老少通吃純天然烤布丁、「JUST COFFEE」超即溶．冷萃凍乾咖啡、「迴味美好」招牌醬汁米血、「旬食工作室」上生果子禮盒、「川咖啡」台灣小農精品咖啡禮盒、「巧遇農情」夜市風味巧克力、「飯大廚－創意醬炒世界」金沙醬炒飯、「埕憶企業送禮」法式雪雲千層派－小紅莓等，均是入口美味且風味獨特，品項呈現美觀大方。