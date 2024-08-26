南投親子公園待驗收 大批家長帶孩擅闖爽玩...縣府出聲

南投縣政府利用草屯植物公園用地，現地打造親子共融公園，目前雖已竣工，但尚未完成驗收，昨天卻有不少家長無視圍籬，帶著小孩違規闖入遊玩，做了最壞示範。縣府表示，該公園尚未啟用仍屬工地，民眾勿擅闖，將貼公告並加強巡檢。

縣府斥資5000萬元在草屯植物公園打造親子共融公園，以運動遊憩為主題設計，涵蓋共融兒童遊戲場、滑輪賽道區、成人體健區及旋轉搖擺區等，並對無障礙空間及無障礙遊戲區做適當空間規畫，能提供全年齡及共融需求，去年3月動工。

而隨工程推進，草屯親子共融公園完成設置旋轉棒、衝浪板、擺盪大索、彈跳床等遊具，又以高達3層樓設有滑梯、攀爬網、吊床等的大型遊戲主塔「貨櫃疊疊樂」，最為吸睛，現已竣工待驗收，預計9月下旬啟用，讓大小朋友相當期待。

沒想到，昨天周末假日，竟有不少家長無視該公園外仍設有鐵網圍籬，尚未啟用，就自行帶著孩子闖入，一大票人玩得不亦樂乎，但違規行徑成了最壞示範，也讓其他路過民眾看了超傻眼，相關照片被張貼上網後，引發熱議。

多數民眾痛批，違規闖入的民眾素質低落，並指出，設有圍籬就還是工區，帶小孩進去玩，出事又要怪政府，設施還沒驗收就被玩壞，家長要賠嗎；但也有民眾認為，管理單位太輕忽，圍得不夠徹底，並建議應派員留守管制，避免又遭闖入。

縣府則表示，草屯親子共融公園內尚未啟用，遊具設施還在工程驗收階段，民眾不該擅闖工地使用，後續將在周邊張貼相關警示公告，也會請承包廠商派員加強巡檢，也再次呼籲，工程驗收期仍有安全問題，而在孩子面前違規更是最壞身教。