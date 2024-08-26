快訊

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

蘇利文明訪陸 學者：北京將要求施壓民進黨別過度挑釁

彰化銀髮職缺北熱南冷相差5倍 縣府因地制宜提解方

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府開發中高齡就業職缺，在就業服務活動講解求職技巧。圖／縣政府提供
彰化縣政府開發中高齡就業職缺，在就業服務活動講解求職技巧。圖／縣政府提供

彰化縣高齡人口高於全國平均值，銀髮職缺出現北熱南冷，北彰化9鄉鎮市友善銀髮職缺數量是南彰化17鄉鎮市的六倍，出現北彰化開出職缺的公司企業未必找到高齡員工，南彰化有就業意願的銀髮族找不到工作的落差；縣政府今表示，雖在同一縣，南、北的就業情形不太一樣，將針對差異加強開發職缺及落實法治化。

彰化縣65歲以上銀髮人口占比，到今年7月為19.2%，高於全國平均值18%，縣政府依法規開發友善銀髮人力需求及職缺，到去年底的銀髮人力需求為730人次，其中515人次在彰化區、和美區、鹿港區的北彰9鄉鎮市，僅215人次人力需求在南彰化五大生活圈17鄉鎮市。

銀髮職缺方面，北彰和南彰的落差更大，全縣銀髮職缺數為1285個，北彰占979個，彰化市公司企業提供545個，其次是鹿港鎮171個，和美鎮140個；南彰加總僅170個銀髮職缺數，員林市59個，其次是溪湖、大村、社頭、埔心各28、27、21、13個，田中、二林、永靖、田尾、二水、埔鹽都是個位數，北斗、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州掛零。

彰化縣審計室對彰化縣開發友善銀髮職缺及人才需求情仍待提升提出糾正，建議應妥善分配有限資源，避免造成城鄉中高齡及齡者再就業落差，且因銀髮人才服務據設置未全面普及，應依地區人口高齡程度及需求，建置適足據點量能以提供近便性的服務。

縣政府勞工處表示，北彰商業較發達，連鎖超商和速食店對高齡人力較多，願提供彈性工時和銀髮職缺，工廠偏愛正常工時的員工，一天工作8小時可能對銀髮族體力負荷較沈重，這方面職缺較少。

南彰並非高齡者就業困難或不需要銀髮員工，而是很多銀髮族從事揀蔥、撿雞蛋等農業工作，低於法定工資標準也沒納保，因此勞工處會針對南北差異，多開發北彰工廠銀髮族的彈性工時職缺，南彰推廣銀髮職缺和工資的法治化，讓隱藏在傳統農業的銀髮勞工獲得法定標準工資。

職缺 銀髮族

延伸閱讀

彰化員林市祖父母節 愛的告白說出大手牽小手幸福時光

彰化二林書法決賽評審 前3名都是外地選手

68歲能接殺球！彰化偏鄉排球隊員皆「祖父級」 鄉長感慨年輕人口外流

彰化環保局勇奪10獎 將編800萬元當垃圾減量獎勵金

相關新聞

南投親子公園待驗收 大批家長帶孩擅闖爽玩...縣府出聲

南投縣政府利用草屯植物公園用地，現地打造親子共融公園，目前雖已竣工，但尚未完成驗收，昨天卻有不少家長無視圍籬，帶著小孩違...

中捷受理失物去年達1萬多件 有60萬元祖母綠、10萬現金

台中捷運搭乘人次逐年增加，平日有3、4萬人次，假日或連假有5到6萬多人，遺失物拾獲量也遞增，中捷表示去年處理逾1萬件遺失...

彰化銀髮職缺北熱南冷相差5倍 縣府因地制宜提解方

彰化縣高齡人口高於全國平均值，銀髮職缺出現北熱南冷，北彰化9鄉鎮市友善銀髮職缺數量是南彰化17鄉鎮市的六倍，出現北彰化開...

1張車票結緣38年 美國夫妻愛台灣 今年獲永久居留權

美國籍夫妻孟柏地、孟雲1986年剛到台灣傳教，就被台灣的風景、人情味給迷上，前往台東傳教時，因為火車站站員幫忙解決買不到...

彰化員林市祖父母節 愛的告白說出大手牽小手幸福時光

今天是祖父母節，彰化縣員林市25對祖孫在員林公園參加「愛的告白」，從孫子告白內容可想像祖父母的百般呵護，都希望阿公、阿嬤...

彰化二林書法決賽評審 前3名都是外地選手

彰化縣二林鎮提倡國粹書法，今在二林文化園區舉辦2024二林鎮第三屆鎮長盃暨全國書法比賽的決賽，來自18縣市、82名選手當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。