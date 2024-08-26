彰化銀髮職缺北熱南冷相差5倍 縣府因地制宜提解方

彰化縣高齡人口高於全國平均值，銀髮職缺出現北熱南冷，北彰化9鄉鎮市友善銀髮職缺數量是南彰化17鄉鎮市的六倍，出現北彰化開出職缺的公司企業未必找到高齡員工，南彰化有就業意願的銀髮族找不到工作的落差；縣政府今表示，雖在同一縣，南、北的就業情形不太一樣，將針對差異加強開發職缺及落實法治化。

彰化縣65歲以上銀髮人口占比，到今年7月為19.2%，高於全國平均值18%，縣政府依法規開發友善銀髮人力需求及職缺，到去年底的銀髮人力需求為730人次，其中515人次在彰化區、和美區、鹿港區的北彰9鄉鎮市，僅215人次人力需求在南彰化五大生活圈17鄉鎮市。

銀髮職缺方面，北彰和南彰的落差更大，全縣銀髮職缺數為1285個，北彰占979個，彰化市公司企業提供545個，其次是鹿港鎮171個，和美鎮140個；南彰加總僅170個銀髮職缺數，員林市59個，其次是溪湖、大村、社頭、埔心各28、27、21、13個，田中、二林、永靖、田尾、二水、埔鹽都是個位數，北斗、埤頭、芳苑、大城、竹塘、溪州掛零。

彰化縣審計室對彰化縣開發友善銀髮職缺及人才需求情仍待提升提出糾正，建議應妥善分配有限資源，避免造成城鄉中高齡及齡者再就業落差，且因銀髮人才服務據設置未全面普及，應依地區人口高齡程度及需求，建置適足據點量能以提供近便性的服務。

縣政府勞工處表示，北彰商業較發達，連鎖超商和速食店對高齡人力較多，願提供彈性工時和銀髮職缺，工廠偏愛正常工時的員工，一天工作8小時可能對銀髮族體力負荷較沈重，這方面職缺較少。

南彰並非高齡者就業困難或不需要銀髮員工，而是很多銀髮族從事揀蔥、撿雞蛋等農業工作，低於法定工資標準也沒納保，因此勞工處會針對南北差異，多開發北彰工廠銀髮族的彈性工時職缺，南彰推廣銀髮職缺和工資的法治化，讓隱藏在傳統農業的銀髮勞工獲得法定標準工資。