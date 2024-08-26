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中捷受理失物去年達1萬多件 有60萬元祖母綠、10萬現金

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運公司去年共保管1萬多件遺失物，失主回頭尋獲的約35%，中捷呼籲「有找有機會」圖／台中捷運公司提供
台中捷運公司去年共保管1萬多件遺失物，失主回頭尋獲的約35%，中捷呼籲「有找有機會」圖／台中捷運公司提供

台中捷運搭乘人次逐年增加，平日有3、4萬人次，假日或連假有5到6萬多人，遺失物拾獲量也遞增，中捷表示去年處理逾1萬件遺失物，竟有價值60萬元的祖母綠、10萬元現金，所幸民眾拾金不昧，尋獲率最高可達35%。中捷指出，可利用官方網站、App尋找遺失物，以及線上填寫協尋單，「有找有機會！」

中捷公司表示，旅客最常遺失物品前三名是現金、電子票證、傘具，乘客丟東西也是五花八門，去年就有乘客驚覺丟了價值60萬元的祖母綠，還有人掉鉅款10萬元，另有粗心媽媽帶孩子上洗手間，把娃娃車留在車站，這幾件都有找回失物，凸顯民眾的善良。

中捷為防止失物被盜領事件發生，站務人員會在遺失物作業系統仔細登錄相關細節，系統也具備檢核機制，降低冒領風險，中捷公司將持續精進優化系統，以有效提升認領率及旅客滿意度為目標。

失主可利用官方網站、App尋找遺失物，以及線上填寫協尋單，中捷近期也優化遺失物作業系統，增加物品重要特徵資訊，以利失主辨識確認，相較111年遺失物尋獲率30%、去年33%，今年截至7月遺失物尋獲率已達35%，逐年成長。就怕沒留下任何線索，主人又不回頭找，就很難物歸原主。

中捷公司說明，在台中捷運系統範圍內拾獲的遺失物由公司代為保管6個月，中捷官網、App可查詢前6個月的遺失物，遺失物公告資訊除了物品名稱、拾獲日期及地點，近期增加物品重要特徵資訊，如姓名(隱碼處理)、證件類別、顏色等，方便失主查詢辨識。

台中捷運 失主 特徵

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