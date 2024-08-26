快訊

林明佐涉重大貪瀆案記2大過免職 警政署：績效再好抵不過風紀案

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

台中捷運遺失物拾獲逐年增 現金電子票證傘具最多

中央社／ 台中26日電
台中捷運公司統計，民國111年遺失物尋獲率30%、去年33%，今年截至7月尋獲率已達35%。台中捷運示意圖／聯合報系資料照
台中捷運公司統計，民國111年遺失物尋獲率30%、去年33%，今年截至7月尋獲率已達35%。台中捷運示意圖／聯合報系資料照

台中捷運公司統計，民國111年遺失物尋獲率30%、去年33%，今年截至7月尋獲率已達35%。最常遺失前3名則是現金、電子票證、傘具。中捷也優化遺失物作業系統，以利失主辨識確認。

台中捷運公司自通車以來，遺失物拾獲逐年遞增，去年處理逾1萬件遺失物。中捷公司今天發布新聞稿，董事長顏邦傑表示，自110年建置遺失物作業系統以來，中捷透過標準作業流程處理遺失物，系統化受理、轉送、入庫及招領，旅客可利用官方網站、App線上查詢遺失物，或透過遺失物中心、客服中心協尋。

他說，只要失主有心想找回，幾乎都能如願，就怕沒留下任何線索，主人又不回頭找，就很難物歸原主。

中捷公司說明，在台中捷運系統範圍內拾獲的遺失物由公司代為保管6個月，中捷官網、App可查詢前6個月的遺失物，遺失物公告資訊除物品名稱、拾獲日期及地點，近期增加物品重要特徵資訊，如姓名（隱碼處理）、證件類別、顏色等，方便失主查詢辨識。

中捷公司表示，旅客最常遺失物品前3名分別為現金、電子票證、傘具，為防止盜領事件發生，站務人員會在遺失物作業系統仔細登錄相關細節，系統也具備檢核機制，降低冒領風險。

台中捷運 失主

延伸閱讀

東部海域地震 中捷慢速車巡、上班民眾驚魂

台中捷運114年估虧逾6億 資本額不足擬增資

中捷砍人案長髮哥與凶嫌父母調解破局 「賠償金僅一半」下周再開

中捷砍人案調解 長髮哥戴芙莉蓮帽、少年父喊賠2300萬

相關新聞

1張車票結緣38年 美國夫妻愛台灣 今年獲永久居留權

美國籍夫妻孟柏地、孟雲1986年剛到台灣傳教，就被台灣的風景、人情味給迷上，前往台東傳教時，因為火車站站員幫忙解決買不到...

彰化員林市祖父母節 愛的告白說出大手牽小手幸福時光

今天是祖父母節，彰化縣員林市25對祖孫在員林公園參加「愛的告白」，從孫子告白內容可想像祖父母的百般呵護，都希望阿公、阿嬤...

彰化二林書法決賽評審 前3名都是外地選手

彰化縣二林鎮提倡國粹書法，今在二林文化園區舉辦2024二林鎮第三屆鎮長盃暨全國書法比賽的決賽，來自18縣市、82名選手當...

68歲能接殺球！彰化偏鄉排球隊員皆「祖父級」 鄉長感慨年輕人口外流

彰化縣大城鄉今舉辦鄉長盃排球賽，地主隊平均年齡逾60歲，感慨大城年輕人口外流及老化，鄉公所和體育會、排球委員會規畫明年增...

台中市龍井圖書館優化煥然一新 藏書6萬冊要讓市民「好書福」

台中市龍井圖書館陪伴在地居民40年，最近完成空間改造工程，上午由副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持重新開幕啟用典禮。整個圖書...

「2024梨山馬拉松」開跑 700名國內外跑者齊賞高山美景

跑友視為難度超高的「2024梨山馬拉松」今在梨山賓館前起跑，賽道蜿蜒在海拔兩千公尺高山上，拔落差達900公尺，吸引國內外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。