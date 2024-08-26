台中捷運遺失物拾獲逐年增 現金電子票證傘具最多

台中捷運公司統計，民國111年遺失物尋獲率30%、去年33%，今年截至7月尋獲率已達35%。最常遺失前3名則是現金、電子票證、傘具。中捷也優化遺失物作業系統，以利失主辨識確認。

台中捷運公司自通車以來，遺失物拾獲逐年遞增，去年處理逾1萬件遺失物。中捷公司今天發布新聞稿，董事長顏邦傑表示，自110年建置遺失物作業系統以來，中捷透過標準作業流程處理遺失物，系統化受理、轉送、入庫及招領，旅客可利用官方網站、App線上查詢遺失物，或透過遺失物中心、客服中心協尋。

他說，只要失主有心想找回，幾乎都能如願，就怕沒留下任何線索，主人又不回頭找，就很難物歸原主。

中捷公司說明，在台中捷運系統範圍內拾獲的遺失物由公司代為保管6個月，中捷官網、App可查詢前6個月的遺失物，遺失物公告資訊除物品名稱、拾獲日期及地點，近期增加物品重要特徵資訊，如姓名（隱碼處理）、證件類別、顏色等，方便失主查詢辨識。

中捷公司表示，旅客最常遺失物品前3名分別為現金、電子票證、傘具，為防止盜領事件發生，站務人員會在遺失物作業系統仔細登錄相關細節，系統也具備檢核機制，降低冒領風險。