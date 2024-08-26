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1張車票結緣38年 美國夫妻愛台灣 今年獲永久居留權

聯合報／ 記者陳宏睿／台中報導
美國籍孟姓夫妻（中間2人）在台傳教、教英文38年，今年獲得永久居留證，由移民署中區事務大隊第一服務站主任王驥（左一）代表頒發。圖／移民署中區事務大隊提供
美國籍孟姓夫妻（中間2人）在台傳教、教英文38年，今年獲得永久居留證，由移民署中區事務大隊第一服務站主任王驥（左一）代表頒發。圖／移民署中區事務大隊提供

美國籍夫妻孟柏地、孟雲1986年剛到台灣傳教，就被台灣的風景、人情味給迷上，前往台東傳教時，因為火車站站員幫忙解決買不到票的問題，更讓他們與台灣結下不解之緣。38年來，他們深入原住民部落，協助對人生迷惘的台灣人，輔導過上千位台灣人，夫妻今年申請馬偕計畫核准，獲得台灣永久居留權。

孟柏地說，當時站員提到，如果是自己在異鄉買不到車票，一定也會很無助，「我們一定要協助你們買到票」，深刻感受到台灣人的熱情跟善良，讓他們覺得台灣像是第二個家，是未來想要一直生活下去的地方。

孟雲則說，在台灣傳教時，曾輔導一名剛滿18歲的妙齡女，當時女子母親因車禍驟逝，生活一夕之間被打亂，喪失求生意志，在因緣際會下，她與女子接觸，一起面對負面情緒，重新建立自我價值，幫助走出喪母之痛，讓她印象深刻，女子後來也留在機構，協助傳教。

移民署中區事務大隊第一服務站主任王驥說，美國籍孟柏地夫妻年滿65歲，長期無私奉獻台灣，也在台灣生活超過25年，符合馬偕計畫條件，今年申請計畫通過，由他代表頒發永久居留證給孟姓夫妻，感謝二人持續為台灣付出。

移民署中區事務大隊第一服務站表示，孟姓夫妻分別來自美國加州、紐約，為了宣教深入台灣各個角落，足跡遍及台北、新北、新竹、桃園、台東等地，也深入台灣的原住民部落，了解台灣在地文化。

8年前，孟姓夫妻落腳台中，常透過宣教機構的機會，開導對人生迷惘的台灣人，也會在聚會時，無償教導英文，在台期間，至少接觸過千位台灣人。

原住民 台灣人 移民署

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