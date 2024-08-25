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彰化員林市祖父母節 愛的告白說出大手牽小手幸福時光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林公園今出現祖父母帶孫子玩遊戲的溫馨場面。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林公園今出現祖父母帶孫子玩遊戲的溫馨場面。記者簡慧珍／攝影

今天是祖父母節彰化員林市25對祖孫在員林公園參加「愛的告白」，從孫子告白內容可想像祖父母的百般呵護，都希望阿公、阿嬤健康長壽，另有近500名民眾三代同堂到場，祖孫組隊參加趣味闖關，氣氛溫馨。

每年8月的第4個星期日是「祖父母節」，員林市公所舉辦113員林市祖父母節慶祝活動；縣長王惠美宣傳今年底前將啟用的員林市衛生所暨長照社福大樓，指出內部設有不老健身房、育嬰中心、育兒親子館、日照中心，為大員林地區民眾提供0到99歲的全齡照顧。

祖父母節活動溫馨感人場面出現「愛的告白」，江姓市民表示，祖父母「望孫成龍」有許多嚴格要求，他長大後體會到祖父母的苦心，把祖父母待人處事道理奉為人生圭臬，新冠疫情期間他出國回台，祖父母到彰化市挑選視野好的防疫旅館房間，他在隔離期間遠眺八卦山大佛，深深體會祖父母的愛。

市民代表林玟佑、新生里長巫吉清都帶孫子登台，他們的孫子感謝祖父母陪伴和照顧，另有已長大的市民說至今還記得放學時祖父母來接，一路傾聽孫子在學校一天生活點滴，祖孫唱歌聊天，是成長中最幸福的記憶。

員林市公所主任秘書賴冠宇代表市長游振雄表示，台灣社會高齡化、少子化，三代同堂互相照料，祖父母扮演重要角色，民眾應多鼓勵世代之間的融合，市公所期待今天的祖父母節活動內容傳承孝道，使參與民眾向長輩表達敬愛與感謝，也更珍惜與長輩共度的時光。

彰化縣員林市祖父母節，孫子擁抱阿嬤，感謝過去十多年無微不至的照顧。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市祖父母節，孫子擁抱阿嬤，感謝過去十多年無微不至的照顧。記者簡慧珍／攝影

告白 員林 彰化 祖父母節

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