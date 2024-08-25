彰化二林書法決賽評審 前3名都是外地選手

彰化縣二林鎮提倡國粹書法，今在二林文化園區舉辦2024二林鎮第三屆鎮長盃暨全國書法比賽的決賽，來自18縣市、82名選手當場揮毫，鎮公所為昭公信，禮聘書法名家現場公開評審，長青組、社會組的前三名都被外鄉鎮市甚至外縣市拿下。

二林鎮自許「儒林」，鎮公所至地方社團推展詩詞、書法、國畫等傳統藝文不遺餘力，鎮長盃書法比賽位階提升到全國，今年收到長青組作品154件、社會組作品211件參賽，經評選初審長青組51件作品、社會組56件作品晉級決賽，今長青組35人、社會組47人到場揮毫。

南投縣文化局林榮森是書法家，年年擔任評審，比較歷年參賽作品，認為水準越來越好；他表示，選手不乏曾獲全國書法比賽得獎，書體涵蓋楷、隸、行、草，可見二林鎮長盃書法比賽有全國水準。

今年最高齡選手莊加禎81歲，自謙寫得不好，第一年獲優選之後就沒得獎。他說，就小學時寫書法寫出興趣，畢業後一直務農，種蔬果、水稻，農閒最大樂趣就是靜心寫書法，從中獲得平靜與快樂。

立法委員謝衣鳯期許二林鎮繼續推廣書法，共創書香與墨香的二林。鎮長蔡詩傑引用蘋果電腦已故創辦人賈伯斯的話，如果當初沒旁聽字體美學課，蘋果電腦設計風格將為之改觀，印證書法可啟發人生，二林鎮有四大社團推廣書法這項中華文化國粹，期待藝術文化深入人心。

比賽結果如下：長青組第一名由新北市板橋區劉佳榮蟬連，第二名台中市南屯區姜俊任，第三名彰化縣埔心鄉鐘永結；社會組第一名台中市清水區楊晁承，第二名台南市張家榮，第三名南投市柯榮忠。