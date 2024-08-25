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南投社福救助生力軍+1 親慈慈善會成立聯絡處
社團法人親慈慈善會成立逾30年，行善區域範圍遍及全台灣各鄉鎮縣市，而為能更專注服務中部地區，今成立南投聯絡處，由在地農友楊金陵擔任聯絡處主任。楊金陵說，縣內偏鄉弱勢族群不少，將全力協助急難關懷、捐棺助學等社會濟助。
親慈慈善會成立於1990年，以「親善發揚為己任，慈施抱道救世人」為宗旨，協助急難變故或特殊境遇的家庭，其總會雖在新北市，但行善助弱足跡遍及全台，接連於台北、桃園、新竹、苗栗、嘉義、屏東等設辦事處，今再添南投聯絡處。
親慈慈善會南投聯絡處今於南投市舉辦成立大會，並由在地農友楊金陵出任該聯絡處主任，他說，南投縣地廣多山，經濟上不比大都市，因偏鄉弱勢族群不少，一直都是該慈善會關注協力的區域，但過去沒有實際據點，今年特別成立聯絡處。
而親慈慈善會南投聯絡處成立後，將落實服務在地化的精神，擴大對南投縣內弱勢族群的協助，針對有需求的急難變故或特殊境遇家庭提供急難救助、捐棺助學、冬令濟助等社會關懷服務，減輕他們的生活開銷與經濟壓力。
親慈慈善會南投聯絡處主任楊金陵也提到，該處在南投落地生根，將服務有社會濟助需求的民眾，也將推廣慈善助人的理念，盼更多南投人認識並認同該會，得知有需幫忙的急難民眾可協助通報，甚至加入服務行列，共同為社會盡一份心力。
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