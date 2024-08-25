68歲能接殺球！彰化偏鄉排球隊員皆「祖父級」 鄉長感慨年輕人口外流

彰化縣大城鄉今舉辦鄉長盃排球賽，地主隊平均年齡逾60歲，感慨大城年輕人口外流及老化，鄉公所和體育會、排球委員會規畫明年增加校園組，提倡排球運動風氣，希望重振30多年前在永信盃排球賽男童組名列前茅的雄風。

大城鄉隔著濁水溪與麥寮六輕相望，獲台塑補助建造約5865萬元鋼骨多功能活動中心，去年12月揭牌啟用，首場全鄉大型賽事大城鄉長盃排球賽今在活動中心登場，除了地主大城鄉排球隊，另外5隊來自縣內的二林、溪州及台中市、嘉義市、雲林縣，好手雲集，戰況激烈。

大城鄉排球委員理事長顏明煌說，大城國中沒排球校隊，昔日他們讀國中時單純的就是愛打排球，經常聚集打球，各自出社會因緣際會互有聯繫，30多年前成立大城鄉排球隊以球會友，轉眼從年輕打球到老，隊員平均年齡超過60歲，先後升格當祖父成了「阿公級」選手。

大城鄉體育會理事長李哲明61歲，也喜愛打排球，讀國小時是排球校隊，參加永信盃排球賽表現亮麗；他表示，鄉長盃排球賽斷續舉辦，他和球員希望今年起年年辦理以提倡排球等體育運動風氣，否則現在隊員都60多歲，有人出現膝蓋等問題逐漸退出比賽，球隊很需要注入新血。