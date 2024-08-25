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台中市龍井圖書館優化煥然一新 藏書6萬冊要讓市民「好書福」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供

台中市龍井圖書館陪伴在地居民40年，最近完成空間改造工程，上午由副市長黃國榮代表市長盧秀燕主持重新開幕啟用典禮。整個圖書館煥然一新，空間利用、耐震和空調都獲改善，也更智慧、安全、無障礙，並具全齡化的閱讀空間，民眾紛表示要來好好體驗。

黃國榮說，改造工程市府自籌820萬，並獲台電與中龍鋼鐵挹注經費支持，公私協力攜手完成圖書館優化，造福市民。盧市府連3年編列1億元購書經費，也逐年編列經費並爭取中央補助，優化老舊圖書館。

市府未來會持續與民間攜手合作，包含興建北屯區溪東圖書館與東勢區許良宇圖書館，南屯區亦將新增羅布森圖書館，提供民眾生態教育學習場域的全齡化閱讀服務。

文化局長陳佳君說，龍井圖書館面積雖不大，但功能齊備，深獲民眾喜愛。為更符合現今閱讀需求，透過耐震補強與館舍空間調整，優化閱讀環境、完善無障礙設施、增設親子廁所及哺集乳室等友善空間，並進行空調設備汰舊等、建置RFID設備及手機借書功能，提供市民智慧便捷的借書服務。

此外，全新的龍井圖書館建築外觀以書冊意象設計，賦予老舊建築新風貌，也配合重新開館策畫一系列「與龍共讀」的開幕慶活動，歡迎市民「龍」來讀冊，享受生活「好書福」。

台中市立圖書館說，龍井圖書館為地上三層建築物，採分齡分眾設計，有嬰幼兒區、兒童閱覽區、青少年閱覽區、期刊報紙區及樂齡區等，提供閱覽座位100席、圖書6萬冊、公用電腦4台、筆電使用座位17席、自助借還書機、APP手機借書等便捷服務，邀請市民一同前往。

包括立法委員顏寬恒、市議員林孟令、林昊佑、龍井區長戴燕如、台中發電廠長湯榮清、中龍鋼鐵副總經理杜俊演、嶺東科技大學校長陳仁龍、龍井區農會總幹事林裕議等地方人士今都出席活動。

台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供
台中市龍井圖書館空間改造工程完成，上午舉辦重新開幕啟用典禮。圖／台中市政府提供

台中市 圖書館 建築

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