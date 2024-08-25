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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

2024梨山馬拉松 700名跑者挑戰高山路跑

中央社／ 台中25日電

「2024梨山馬拉松」今天在梨山賓館前起跑，蜿蜒在海拔2000公尺高山，路線海拔落差達900公尺，沿途美景宜人且具挑戰性，吸引台灣及英國、泰國、香港等700名跑者參加。

台中市運動局今天發布新聞稿，代理運動局長游志祥指出，賽事結合運動、觀光與歷史等元素，屬於台中與梨山的年度盛事，原訂4月份舉辦，籌備期間歷經地震與風災，在相關單位努力下讓經典再現，歷經地震與凱米颱風後，用運動讓農業及觀光業復甦，促進梨山地區發展。

運動局表示，梨山馬拉松自1993年起開辦，曾因中橫道路中斷而停辦12年之久，2022年起復辦迄今；今年賽事分為42公里水蜜桃組、22公里超半馬組及4公里雪梨組。700名跑者除有來自全國各地，還有英國、泰國、香港選手。

主辦單位也結合旅行社推出2天1夜的套裝行程，協助跑者適應高山氣候，鼓勵民眾在挑戰自我極限之餘，品嚐在地美食與一覽高山美景，共享健康愉快的週末假期。

梨山 運動 馬拉松

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