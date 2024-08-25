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台中市全面汰換傳統路燈 維修將從72減至24小時內
台中市政府建設局計劃，預計明年底將全市傳統鈉光燈全面更換為節能LED燈，2026年開始汰換舊LED燈，預計設置的2萬3500盞智能路燈，優先安裝在偏鄉、不易通報的地點，智能路燈有自動回報故障功能，未來路燈維修時效將由72小時縮短為24小時。
建設局長陳大田說明，路燈維護管理系統將同步升級優化，全面整合故障通報、維修、資產及績效管理，未來路燈維修時間由原72小時縮短至24小時內完成。
台中市為有效汰換高耗能的傳統路燈，推展建置LED節能路燈，建設局啟動「台中市節能路燈換裝暨維護案」，23日招商說明會吸引光寶、億光、台達電等多家知名廠商到場了解。
陳大田說，說明會為廣納民間企業意見，邀集照明、資通系統、材料等相關廠商，針對公開閱覽資訊進行意見交換。
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