彰縣清潔隊員被打罵 環保局9月發獎金買秘錄器防暴力

彰化縣7月1日起嚴格實施垃圾分類，先後發生溪湖鎮和員林市的清潔隊員執勤時遭民眾辱罵、毆打，彰化縣環保局將提前統計今年元月到8月的資源回收與垃圾減量的績效，發給獎金購買秘錄器；環保局今表示，各鄉鎮市都很有績效，年底前全縣清潔隊都可望購置秘錄器。

彰化縣新垃圾分類制度實施後，起初民眾不習慣，多次發生垃圾被拒收時與清潔隊員爭執的糾紛，幸好都不大，但溪湖鎮清潔隊員本（8）月13日清運垃圾，提醒民眾應把青蔥鬚根丟進生廚餘但被罵三字經；無獨有偶，員林市清潔隊員要求分日丟出保麗龍，被曹姓父子3人砸保麗龍、桌椅甚至上車毆打。彰化縣環保局支持溪湖鎮、員林市的公所提告，也通知將補助秘錄器給員林市清潔隊。

環保局指出，縣內的彰化市、和美鎮與溪湖鎮清潔隊已購置秘錄器，彰化市、和美鎮的清潔隊員配戴，溪湖鎮給破袋檢查員使用，其餘鄉鎮市沒這套設備，為執行新垃圾分類制度，清潔隊不但可添購秘錄器也可買金屬探測器，金屬探測器能檢查垃圾包有無混丟金屬器物。

環保局表示，每年都會編列環保績效獎金獎勵清潔隊推動資源回收和垃圾分類，清潔隊根據工作需求申請採購物品，經環保局審查通過即可動用環保績效獎金購買，今年編列800萬元，各鄉鎮清潔隊因執行新垃圾分類制度，都有買秘錄器的迫切性，環保局決定提前統計元月到8月的資源回收與垃圾減量績效，9月清潔日頒發獎金，讓各清潔隊可在年底前添購落實垃圾分類的利器。

彰化縣新垃圾分類制度由溪州焚化廠把關，進場前，一輛清潔車破袋檢出12件可回收資源物即整車退運，第一周退運多達70多車次，被退費的清潔隊唉唉叫，把陽光下二次分類垃圾的「慘況」拍照PO官網，拜託民眾配合垃圾分類。