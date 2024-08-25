鄭成功誕辰400週年 台中大甲鐵砧山一窺神秘傳奇

台中市大甲鐵砧山國姓廟27日舉辦延平郡王鄭成功400週年聖誕千秋紀念慶典，中市府邀請「金宇園掌中劇團」演出布袋戲，一窺鄭成功的傳奇色彩，了解城市文化底蘊。

台中市民政局今天發布新聞稿，局長吳世瑋表示，鄭成功1661年渡海來台後，許多閩粵漢人也移民前來，帶來制度、文化、宗教信仰等各層面的深遠影響，鄭成功的歷史意象依舊深植人心。

吳世瑋指出，已建廟近80年歷史的國姓廟，主祀延平郡王鄭成功，與大甲媽祖、林氏貞節媽，合稱為大甲地區的3名守護神，為當地重要的信仰中心，適逢鄭成功誕辰400週年，期藉由慶祝活動，讓市民共同緬懷歷史、感念先人。

民政局提到，台中大甲鐵砧山八景之一的「劍井」，相傳鄭成功率兵行經鐵砧山，被敵軍圍困，因糧食短缺、水源斷絕，全軍苦不堪言，鄭成功誠心祈水後，將寶劍插地，立即劍入泉湧，成為劍井地名的由來。每年端午節，傳取用「劍井」午時水有延年益壽及治病去邪功能，吸引眾多遊客朝聖。

延平郡王鄭成功400週年聖誕千秋紀念慶典，將在8月27日下午3時登場，台中市長盧秀燕率眾團拜祝壽，還有金宇園掌中劇團將帶來布袋戲碼「鄭成功的傳奇故事」，上演鄭成功插劍禱泉的劍井傳說，一窺民族英雄鄭成功的傳奇色彩。