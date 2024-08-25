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颱風豪雨致南投信義蔬果價漲 警啟動護農專案

中央社／ 南投25日電

受颱風凱米及近期豪大雨影響，南投縣信義鄉蔬果價格居高不下，警方啟動為期1個月護農專案，結合民力及無人機，強化點線面防護，避免農作物、機具遭竊。

南投縣警察局信義分局今天發布新聞稿，近期天氣不穩，影響農作物生長，且中秋節將至，信義鄉生產蔬果包括高麗菜、牛番茄等價格均上漲，易為宵小覬覦，部分農民甚至徹夜駐守在工寮。

為守護農民心血，避免農作物和機具遭竊，警方即日起實施為期1個月護農專案，針對16處重點蔬果園及工寮設置臨時巡邏箱並結合民力，增加巡邏班次，同時運用無人機巡視偏僻區域，察覺可疑人車。

信義分局表示，農產品是當地居民主要收入來源，守護農民辛苦成果警方責無旁貸，護農專案將強化各項勤務，會視執行情形及成效滾動檢討。

中秋節 南投縣 農民

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