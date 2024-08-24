彰化環保局勇奪10獎 將編800萬元當垃圾減量獎勵金

彰化縣環保局在今年環境部績效考核中拿下5項特優、5項優等佳績，連環境部長彭啓明頒獎表揚時都讚揚有加，不過環保局在推動垃圾減量、資源回收新制也面臨很大挑戰，而配合執行的第一線各鄉鎮市清潔隊也被民眾罵翻，環保局為獎勵辛苦的清潔隊將編列800萬元做為垃圾減量獎勵金，當做清潔隊員福利。

彰化縣環保局最近在環境部績效考核中拿下資源循環、空品維護與噪音管制績效、水質保護及土壤整治、環境保護績效等特優、優等10獎項，並接受環境部長彭啓明頒獎表揚，彭啓明也對於彰化縣執行垃圾減量與回收成果相當肯定。

彰化縣長王惠美也特別感謝環保局同仁們的用心，及彰化縣清潔隊員們的辛勞與縣民的配合，讓資源回收能提高回收率，減少廢棄物焚燒和掩埋，從而減少空氣汙染物及溫室氣體排放，透過環保行動的落實，共同為彰化縣永續發展做出貢獻，她說「這個榮譽是屬於大家的」。

彰化縣環保局長江培根表示，為加強資源再利用，7月起，彰化縣推動強制分類與破袋稽查，短短一個月內，全縣垃圾進場量相較去年同期大幅減少5324公噸，達成22.96%的減量率。

不過各清潔隊在執行加強資源回收措施，也召來很多民眾罵聲，甚至因民眾未落實分類，垃圾車被溪州焚化廠退運，清潔隊員得再把整車垃圾破袋檢查後才能再進場。

為了獎勵辛勞的各清潔隊，環保局也祭出獎勵措施，將編列明年度預算800萬元的垃圾減量獎勵金，每減少1噸垃圾，各公所清潔隊可獲得200至1200元的獎勵金，並規定至少40%必須用於清潔隊員的福利，且計算方式從今年7月垃圾新制即開始，累計的成果，明年度發放獎勵金。

而為改善空氣品質，環保局也利用農業資材覆蓋濁水溪裸露灘地，全縣PM2.5濃度在一年間下降了23%，同時解決了揚塵、露天燃燒、農業剩餘資材處理；彰化縣也因地制宜推動建築綠化降溫與節電等減碳措施，全縣已輔導10個村里取得環境部氣候變遷署低碳永續家園「銀級」認證、11個鄉鎮市與74個村里取得「銅級」認證。