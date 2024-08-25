其人其事／邊養牛邊練字…黃德仁 牧場裡的書法家

彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁從事畜牧業，牧場不只鮮乳香更有書墨香，20多年前他看到書法大師揮毫，燃起他對書法的興趣，勤學書法不倦，成為書法名家，工作之餘更教授書法，引領更多年輕人領略書法之美。

黃德仁是農家子弟，家中有7個孩子，他是長子，國小畢業後，就到工廠賺錢分攤家計，後來才去國中念補校。幾年後父母從事畜牧業，他不忍心母親辛勞，回家幫父母養牛，黃德仁笑說，「養牛的討不到老婆」，因為酪農太辛苦，不敢嫁到酪農戶。

20幾年前鹿港龍山寺慶端午，黃德仁看到書法家現場揮毫，深深著迷，也興起學書法的念頭，他跟著書法家林旭禎學楷書和隸書，一學近十年。後來又拜師書法家粘文意學草書，一學又是十年。他認為，練書法最重要的是「持之以恆」，不必求多，每天至少寫一張，練久了就會看到成果。

黃德仁說，養牛與練字一動一靜，讓生活更平衡，他甚至在牧場剛忙完，就坐下來寫書法，讓自己沉澱。練書法也會碰到「高原現象」，有人好幾年過不了，黃德仁說，學習有時眼高手低，看得懂手卻寫不出來，換個字帖練，轉個彎，練夠了就會更上一層樓。他也建議多練不同字體，才不會被局限，各字體都好好練過，才能領略。

在他20年如一日努力下，黃德仁是牧場老闆也是書法家，斜槓人生從容自得，更熱心推廣書法教育，他參與鹿江詩書畫學會、崇晉書道學會，並在福興鄉育新國小教書法。他認為，小朋友學書法是靜心很好的方式，最近他應邀在亞太鹿港渡假村開班教書法，今年崇晉書道學會也在彰化縣立美術館舉辦會員聯展，希望讓大家有更多接觸書法的機會。