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台中大坑步道颱風受損 封6處整修
7月凱米颱風造成台中大坑步道系統受損，台中市觀光局指出，大坑3-1號、4號及10號步道部分邊坡嚴重崩塌、木棧道損壞，加上原本就在整建的2、6、8號步道，將封閉6處整修，預估最慢明年6月底全部完成，讓山友哀嘆損失慘重，觀光局也提醒民眾，整修期間勿擅闖封閉區，以免危險。
大坑14條登山步道近五年平均每年吸引約231萬人次，步道從輕鬆級到挑戰級別不同，早晚都有民眾依自己的需求選擇步道，有的漫步欣賞風景，有的挑戰高山前去練腳力。
6處步道封閉整建，讓常走步道的民眾大嘆，凱米颱風讓大坑步道損失慘重，觀旅局指出，多條步道部分路段可互通，可繞過封閉區或折返，自行調整。
觀旅局長陳美秀說，近年常發生風災及大雨，造成步道邊坡損壞。大坑步道以貼近自然不破壞生態方式建置，易受天候影響而有損壞，市府會加速趕工，另可查詢各步道封閉資訊https://www.scenic.taichung.gov.tw
大坑步道封閉區，2號持續施工至2024年12月20日止，封閉起點到1.2K路段。3-1號步道7月27日起至2025年6月30日止，封閉起點到60公尺路段。
4號，7月27日起至2025年6月30日止，封閉起點到1.4K路段。另9月30日起至12月31日止封閉1.4K到1.9K路段。
6號，8月26日起至11月30日止，封閉起點到600公尺路段。
10號步道7月27日起至2025年6月30日止封閉起點到1K路段。
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