聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大坑步道颱風受損 封6處整修

聯合報／ 記者游振昇陳秋雲／台中報導

7月凱米颱風造成台中大坑步道系統受損，台中市觀光局指出，大坑3-1號、4號及10號步道部分邊坡嚴重崩塌、木棧道損壞，加上原本就在整建的2、6、8號步道，將封閉6處整修，預估最慢明年6月底全部完成，讓山友哀嘆損失慘重，觀光局也提醒民眾，整修期間勿擅闖封閉區，以免危險。

大坑14條登山步道近五年平均每年吸引約231萬人次，步道從輕鬆級到挑戰級別不同，早晚都有民眾依自己的需求選擇步道，有的漫步欣賞風景，有的挑戰高山前去練腳力。

6處步道封閉整建，讓常走步道的民眾大嘆，凱米颱風讓大坑步道損失慘重，觀旅局指出，多條步道部分路段可互通，可繞過封閉區或折返，自行調整。

觀旅局長陳美秀說，近年常發生風災及大雨，造成步道邊坡損壞。大坑步道以貼近自然不破壞生態方式建置，易受天候影響而有損壞，市府會加速趕工，另可查詢各步道封閉資訊https://www.scenic.taichung.gov.tw

大坑步道封閉區，2號持續施工至2024年12月20日止，封閉起點到1.2K路段。3-1號步道7月27日起至2025年6月30日止，封閉起點到60公尺路段。

4號，7月27日起至2025年6月30日止，封閉起點到1.4K路段。另9月30日起至12月31日止封閉1.4K到1.9K路段。

6號，8月26日起至11月30日止，封閉起點到600公尺路段。

10號步道7月27日起至2025年6月30日止封閉起點到1K路段。

凱米颱風 山友 觀光局

延伸閱讀

大坑步道年吸引230萬人次 這6處豪雨損毀整建期暫封閉

台中27家餐廳入選必比登 市府推美食地圖指引

迎接8月《台灣米其林指南2024》 推薦台中新入選4家餐廳

台灣米其林指南2024 中市觀旅局推薦新入選4家餐廳

相關新聞

南投仁愛風災復建 許淑華：爭取中央補助

南投縣仁愛鄉受去年卡努風災重創，加上今年地震、豪雨頻仍，部落道路、邊坡、擋土牆等設施受損嚴重，南投縣長許淑華勘查22處亟...

廣角鏡／搶購蛋黃酥見人龍 彰化警方取締

中秋節即將到來，彰化知名糕餅店近期又湧入排隊買蛋黃酥人潮，由於店家不發放號碼牌，人龍綿延將近500公尺，造成街道交通大混...

其人其事／邊養牛邊練字…黃德仁 牧場裡的書法家

彰化縣草食動物產業協會理事長黃德仁從事畜牧業，牧場不只鮮乳香更有書墨香，20多年前他看到書法大師揮毫，燃起他對書法的興趣...

台中大坑步道颱風受損 封6處整修

7月凱米颱風造成台中大坑步道系統受損，台中市觀光局指出，大坑3-1號、4號及10號步道部分邊坡嚴重崩塌、木棧道損壞，加上...

彰化環保局勇奪10獎 將編800萬元當垃圾減量獎勵金

彰化縣環保局在今年環境部績效考核中拿下5項特優、5項優等佳績，連環境部長彭啓明頒獎表揚時都讚揚有加，不過環保局在推動垃圾...

影／蛋黃酥名店「不二坊」排隊亂象再起 彰化市長怒：銷售模式早該檢討

彰化蛋黃酥名店「不二坊」亂象再起，由於店家公告中秋節電話預訂訂單已滿，8月26到9月13日店面停止販售，導致這二日更大排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。