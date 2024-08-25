南投仁愛風災復建 許淑華：爭取中央補助

南投縣仁愛鄉受去年卡努風災重創，加上今年地震、豪雨頻仍，部落道路、邊坡、擋土牆等設施受損嚴重，南投縣長許淑華勘查22處亟待改善設施，除提供1600萬元經費改善，部分道路緊縮、邊坡坍方，嚴重影響人車安全，許淑華承諾爭取中央補助，徹底改善。

仁愛鄉南豐村楓林路是台14線埔霧公路重要替代道路，在南豐國小附近路段路幅縮小，容易發生車禍。鄉公所提報爭取施設紐澤西護欄及警示標誌牌反光桿，局部重鋪路面。許淑華會勘看到楓林路縮減銜接處的邊坡坍滑嚴重，多次發生車輛摔落邊坡事故，許淑華除原本50萬元改善經費，也請鄉公所補報災害復建工程，縣府將爭取中央補助，徹底整修。

去年卡努風災後許淑華到仁愛鄉萬豐村勘災，部落居民反映曲冰風雨球場使用已逾30年，設備老舊鋪面PU脫落、水泥多處龜裂，許淑華以改善鋪面、排水及夜間照明，先核定564萬5000元的經費整修，頂棚老舊且漏水，再增加300萬元改善球場頂棚。萬豐國小反映足球隊缺乏練球草地球場，許淑華也和仁愛鄉長江子信協調，由公所補助70萬元經費。

仁愛鄉各村村長也提報18件農路、排水、邊坡擋土牆、護欄改善工程，許淑華說，這些都是各村部落亟需改善工程，縣府提供經費改善外，也會要求工務處、原民局加速發包施工，提升原鄉部落交通及生活。