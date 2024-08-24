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影／蛋黃酥名店「不二坊」排隊亂象再起 彰化市長怒：銷售模式早該檢討
彰化蛋黃酥名店「不二坊」亂象再起，由於店家公告中秋節電話預訂訂單已滿，8月26到9月13日店面停止販售，導致這二日更大排長龍，影響附近交通，不僅警方出面疏導交通，彰化市長林世賢也不滿說，業者早就該檢討銷售方式，甚至公所免費網路平台、各公廟廟埕也可借業者發號碼牌，不該讓民眾排隊造成附近居民困擾。
近二日不二坊又大排長龍，今天一度排了近五百公尺，許多是代購業者委託的民眾拿著椅子就在路邊排隊，成為椅子部隊，由於不二坊位於交通流量大的中正路，一旁街道又不寬，排隊大軍排椅子也佔據路邊，造成行人和車輛通行、及附近店家均受影響，怨聲四起。
從昨晚到今天民生派出所也派出警力維持秩序，警方表示，請排隊民眾注意交通安全，如果違規影響交通也會依法舉發。
就連彰化市長林世賢也接獲附近民眾反映，林世賢說，店家一直不改善這樣的銷售模式，根本就是在製造「生意好」的亂象，這種排隊方式，是很落伍的銷售手法，現在網路行銷這麼方便，彰化其實有很多賣蛋黃酥的店生意更好，大家都透過網購，也沒有排隊亂象，公所也有網路行銷平台，可以提供給業者免費使用，甚至南瑤宮等廟宇的廟埕也可讓業者發號碼牌，而不要在馬路大排長龍影響交通。
不二坊也在臉書官網公告，因中秋節前的電話訂單已滿，所以8月26到9月13日門市暫停販售，僅提供完成電話預購訂單顧客到門市取貨，業者將於中秋節前9月14日起再度開放門市販售。
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