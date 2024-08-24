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台中太平地區大雨挾冰雹 逾70年在地人首見嘖嘖稱奇

中央社／ 台中24日電
台中太平地區今午降下冰雹，有居民生活70多年首次見到冰雹，對此嘖嘖稱奇。冰雹示意圖。記者潘欣中／翻攝
台中太平地區今午降下冰雹，有居民生活70多年首次見到冰雹，對此嘖嘖稱奇。冰雹示意圖。記者潘欣中／翻攝

台中地區今天對流雲系旺盛降下大雨，氣象署並發出大雷雨災防告警，其中太平地區還降下冰雹，許多民眾拍下上網分享，當地有居民生活70多年，也是首次見到冰雹，對此嘖嘖稱奇。

中央氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天下午發布新北、桃園等16縣市大雨特報。其中台中地區，氣象署於下午2時46分，發布大雷雨災防告警，有暴雨發生機率。

台中太平區有許多民眾，下午陸續在網路社群分享影片與照片，並表示除了下大雨還降下冰雹，畫面中可見路面有細小冰雹，還有民眾將冰雹拿在手中拍照。

太平區光隆里里長張雅芳告訴中央社記者，下午2時許，下雨聲響突然明顯變大，外出查看才發現降下冰雹，持續近4分鐘，冰雹拿在手上目測約4顆米粒大，當地未曾聽聞下冰雹，連她的70多歲母親也是首見，對此嘖嘖稱奇。

台中氣象站主任黃嘉美表示，台中地區有明顯的小尺度旺盛對流發展，尤其下午2時10分至下午4時45分之間，不僅回波明顯，雲間及雲對地的雷電現象亦相當顯著。

針對冰雹現象，黃嘉美說明，這樣旺盛的對流又維持這麼久的時間，更有機會把雨滴上上下下地來回帶動，連帶讓已結晶的冰晶粒子有機會越長越大，最後不堪重力負荷落下而造成冰雹。

冰雹 大雷雨 氣象署

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