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台中北屯停車一位難求 敦化公園地下停車場開工日曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市北屯區敦化公園地下停車場模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市北屯區敦化公園地下停車場模擬圖。圖／台中市政府提供

台中市北屯區重大建設陸續到位發展快速，人口突破30萬人，人流車潮增多，停車位一位難求，敦化公園地下停車場何時蓋好？引起民眾關注。交通局長葉昭甫說，將斥資5億多元，今年9月下旬開工，將保留公園老樹，還有步道串聯，打造最美停車場，預計2027年上半年完工。

葉昭甫說明，市長盧秀燕挹注北屯重大建設陸續到位，因應近年來地方發展快速，為滿足當地停車需求，積極推動敦化公園地下停車場新建工程，目前工程已發包，預計今年9月下旬開工。

交通局表示，考量鄰近區域產業及市民進駐的停車需求，以及施工期間為求減少影響當地里民生活品質，開工前舉辦說明會，與會者包括市議員陳成添、謝家宜、后庄里長張瓊月，立委黃健豪、市議員沈佑蓮、曾朝榮服務處人員等民代均表支持，期能早日營運，紓解停車問題、促進周邊商圈繁榮。

交通局說明，新建工程以漣漪為構想，象徵社區居民凝聚力與向外傳遞的影響力。此外，還保留敦化公園老樹，步道串聯活動、停留、遊戲的公園空間，並在入口下沉空間創造流動綠坡與採光天井。

交通局表示，新建工程基地位於台中首座全程社區營造、民眾參與，結合設計團隊經營下完成的敦化公園，預計開挖公園面積約1/4，規畫興闢地下二層立體停車場，約可提供汽車格193席、重型機車格9席，敦化路、后庄七街路邊汽車格改設機車格約90席。

台中市北屯區敦化公園地下停車場模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市北屯區敦化公園地下停車場模擬圖。圖／台中市政府提供
台中市北屯區敦化公園地下停車場預計9月下旬開工，市府邀集民代說明工序，並聽取地方意見。圖／台中市政府提供
台中市北屯區敦化公園地下停車場預計9月下旬開工，市府邀集民代說明工序，並聽取地方意見。圖／台中市政府提供

停車場 台中市 汽車格 盧秀燕

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