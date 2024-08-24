影／彰化蛋黃酥名店再現排隊人龍 市長狠批「麻煩製造者」挺警方取締

中秋節即將到來，彰化市知名糕餅店又再度上演一度一年的排隊現象，人潮在永安街綿延將近500公尺，現場雖然有員警出面維持秩序，但仍引發民怨，有自助洗衣店業者表示，每年中秋節前夕，就有將近一個月的時間會嚴重受到影響，認為蛋黃酥業者應該發放號碼牌終止亂象，而不是大搞飢餓行銷。

一名住在附近的林姓住戶表示，店家應該善盡社會責任，明明需要積極處理的問題，卻放任每年一再上演，也呼籲市長林世賢應該出面想想辦法，而不是在網路上向民眾喊話，這樣無法解決根本問題，也讓糕餅店右鄰右舍苦不堪言。

蛋黃酥業者宣布下週一開始停止在門市販售到9月13日，電話也不再接單，民眾聞訊，今天下午紛紛前往搶購。原本預計在下午二點半開始營業，店家在晚半小時後開門營業。

【中央社】

彰化縣知名蛋黃酥店不二坊連日湧現排隊人潮，有民眾不滿出現椅子部隊影響交通向警方檢舉，彰化市長林世賢更稱店家是「麻煩製造者」，勸導多年都無效，支持警方取締。

彰化縣警察局彰化分局指出，昨天晚間近9時獲報不二坊周邊有椅子部隊，許多人坐在路邊排隊要買蛋黃酥，員警到達現場時，民眾依序排隊沒有影響交通。

彰化分局表示，為避免造成交通紊亂，除請店家協助排隊秩序管制，派出所也有員警前往加強周邊交通疏導、取締違規停車，並勸導排隊民眾注意安全。

彰化市長林世賢向中央社記者表示，彰化多家蛋黃酥店生意很好，均未造成交通混亂，但不二坊位處交通要道，排隊人潮影響交通，他已向店家道德勸說多年都不見改善，因此支持警方取締。

林世賢說，現今網路行銷成熟，公所也有免費提供網路行銷平台，若店家不會使用智慧型行銷，建議可以發放號碼牌，讓民眾領到號碼即離開。