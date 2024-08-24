鄉親也可來支持！ 彰縣員林14台愛心餐車義煮為弱勢送暖

彰化縣白玉功德會主辦的「環島義煮一定幸福」首爾號餐車義煮活動今天下午在員林市三和公園舉行，共號召了14台餐車，提供各式餐點，下午給中低收入戶免費領取，傍晚到晚間8點30分也開放民眾購買，加入愛心行列，現場還有表演活動相當溫馨。

員林市代張詩怡說，她的國小同學蕭銘辰也是首爾號愛心列車發起人，希望透過愛心餐車為弱勢族群送暖，今天號召了14台餐車，每輛餐車都提供一百份餐點給中低收入戶憑券免費領取，包括韓式料理、台式臭豆腐、美味甜點泡芙等，讓大家自由選擇。