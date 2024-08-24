中寮鄉龍眼起灶桂圓飄香 見證921災民重建家園

南投縣中寮鄉龍眼文化季今天登場，南投縣副縣長王瑞德、中寮鄉長廖宜賢等人，依循傳統祭灶，祈求風調雨順，農產豐收，隨後手持火把點燃龍眼木，完成「起灶」，在炭火逐步加溫烘烤中，慢慢飄散桂圓香，也見證中寮鄉經歷921地震後，鄉民團結一心，靠著龍眼重建家園的歷程。

副縣長王瑞德說，南投縣是國內龍眼重要產區之一，中寮鄉更佔全縣栽培面積6成以上面積達785公頃，居全縣之冠，年產量高達563萬9000公斤。921地震後，中寮鄉靠著龍眼，生產手工桂圓、龍眼蜜，幫助災民重建家園，也凝聚中寮鄉民情感。

每年8、9月採收季節，農民老中青三代合作，從清晨開始採龍眼，一直到傍晚才回到家整理金黃色龍眼，除了生鮮方式出售外，農民利用傳統柴灶，以龍眼木烘焙龍眼，相較於機器烘製更有特殊香氣，除了調控龍眼產量，增加龍眼附加價值，烘焙出的龍眼乾口感風味絕佳，代表中寮鄉民對品質的要求、用心，加上林間放養蜂箱，生產龍眼花蜜，龍眼不僅是中寮鄉重要農產，也象徵災民重建家園的韌性。