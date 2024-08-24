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中寮鄉龍眼起灶桂圓飄香 見證921災民重建家園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中寮鄉龍眼文化季點燃龍眼灶，以傳統方式手工烘焙龍眼乾。圖／南投縣政府提供
中寮鄉龍眼文化季點燃龍眼灶，以傳統方式手工烘焙龍眼乾。圖／南投縣政府提供

南投縣中寮鄉龍眼文化季今天登場，南投縣副縣長王瑞德、中寮鄉長廖宜賢等人，依循傳統祭灶，祈求風調雨順，農產豐收，隨後手持火把點燃龍眼木，完成「起灶」，在炭火逐步加溫烘烤中，慢慢飄散桂圓香，也見證中寮鄉經歷921地震後，鄉民團結一心，靠著龍眼重建家園的歷程。

副縣長王瑞德說，南投縣是國內龍眼重要產區之一，中寮鄉更佔全縣栽培面積6成以上面積達785公頃，居全縣之冠，年產量高達563萬9000公斤。921地震後，中寮鄉靠著龍眼，生產手工桂圓、龍眼蜜，幫助災民重建家園，也凝聚中寮鄉民情感。

每年8、9月採收季節，農民老中青三代合作，從清晨開始採龍眼，一直到傍晚才回到家整理金黃色龍眼，除了生鮮方式出售外，農民利用傳統柴灶，以龍眼木烘焙龍眼，相較於機器烘製更有特殊香氣，除了調控龍眼產量，增加龍眼附加價值，烘焙出的龍眼乾口感風味絕佳，代表中寮鄉民對品質的要求、用心，加上林間放養蜂箱，生產龍眼花蜜，龍眼不僅是中寮鄉重要農產，也象徵災民重建家園的韌性。

廖宜賢表示，中寮鄉龍眼品質好，為讓更多人認識中寮，並展現龍眼加工多元性，在縣府、台電及各界支持下，中寮鄉「龍眼文化季」邁入第20屆，龍眼果肉富營養豐富，龍眼乾可入菜或製作糕餅，美味可口，今年龍眼產量雖受氣候影響，產量受影響，但價格及品質都較往年好，歡迎各地民眾來中寮吃龍眼、玩中寮，品嘗在地美食。

中寮鄉龍眼文化季點燃龍眼灶，以傳統方式手工烘焙龍眼乾。圖／南投縣政府提供
中寮鄉龍眼文化季點燃龍眼灶，以傳統方式手工烘焙龍眼乾。圖／南投縣政府提供
南投縣副縣長王瑞德在傳統柴灶上翻動龍眼烘烤，製作龍眼乾。圖／南投縣政府提供
南投縣副縣長王瑞德在傳統柴灶上翻動龍眼烘烤，製作龍眼乾。圖／南投縣政府提供
龍眼是中寮鄉重要經濟作物，也見證鄉民經歷921地震後，重建家園的過程。圖／南投縣政府提供
龍眼是中寮鄉重要經濟作物，也見證鄉民經歷921地震後，重建家園的過程。圖／南投縣政府提供

南投縣 地震 農民

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