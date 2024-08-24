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仁愛鄉各村災損嚴重 縣長許淑華加碼盼徹底改善

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉去年卡努風災後，各村落受損嚴重，南投縣長許淑華會勘，對於危險道路、邊坡坍方，先撥補經費搶修，並爭取中央經費徹底改善。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉去年卡努風災後，各村落受損嚴重，南投縣長許淑華會勘，對於危險道路、邊坡坍方，先撥補經費搶修，並爭取中央經費徹底改善。圖／南投縣政府提供

南投縣仁愛鄉受去年卡努風災及地震、豪雨影響，各村部落道路、邊坡、擋土牆等設施受損嚴重，南投縣長許淑華勘查22處亟待改善設施，除提供1600萬元經費補助改善，部分道路緊縮、邊坡坍方，嚴重影響人車安全，許淑華承諾爭取中央補助，徹底改善。

仁愛鄉南豐村楓林路是台14線埔霧公路重要替代道路，在南豐國小附近路段路幅縮小，容易發生車禍。鄉公所提報爭取施設紐澤西護欄及警示標誌牌反光桿，局部重鋪路面。許淑華看到楓林路縮減銜接處的邊坡坍滑嚴重，已多次發生車輛衝出摔落邊坡事故，許淑華除了50萬元改善經費，也請鄉公所補報災害復建工程，縣府將爭取中央補助徹底整修改善。

仁愛鄉萬豐村地點偏遠，車程超過1小時，去年卡努風災後許淑華到萬豐村勘災，部落居民反映曲冰風雨球場使用已逾30年，設備老舊鋪面PU脫落、水泥多處龜裂，許淑華以改善鋪面、排水及夜間照明，先核定564萬5000元的經費整修，頂棚老舊且漏水，再增加300萬元改善球場頂棚。萬豐國小反映足球隊缺乏練球草地球場，許淑華也和仁愛鄉長江子信協調，由公所補助70萬元經費。

仁愛鄉各村村長也提報18件的農路、排水、邊坡擋土牆、護欄等改善工程，許淑華說，這些都是各村部落亟需改善工程，縣府提供經費改善外，也會要求工務處、原民局加速發包施工，提升原鄉部落交通及生活。

仁愛鄉曲冰風雨球場是部落主要的運動集會空間，但年久失修，地板龜裂、棚頂破損漏水。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉曲冰風雨球場是部落主要的運動集會空間，但年久失修，地板龜裂、棚頂破損漏水。圖／南投縣政府提供

南投 原鄉部落 許淑華

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