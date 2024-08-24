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影／石岡熱氣球嘉年華首日票秒殺 今天更搶手！上午場很快沒票
台中市石岡熱氣球嘉年華昨天開幕，首日體驗搭乘票秒殺，今天更搶手，昨晚出現排隊人潮，今天上午場很快沒票，台北一家三口昨晚9點30分到現場排隊，今天早上售票，他們候補排第一名，可等下午場搭乘。
石岡區公所表示，熱氣球嘉年華吸引很多各地遊客，今天早上是繫留體驗第三場，今天早上候位第一名是來自台北文山區一家三口，從昨晚9點30分到現場排隊，今天早上4點30分售票150位，候補排到300多人。
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華昨天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，每天有二場搭乘升空體驗，前晚11點開始有人排隊，到昨天凌晨3點，首場150個名額已被排完，一名阿嬤從台北帶著二名孫子搭車到台中石岡要搭熱氣球，到場才知票被秒殺很失望。
石岡區長劉素幸表示，今年熱氣球繫留升空體驗很搶手，每天上下午各一場，早上5點到7點30分首場，下午4點到6點30分第二場，各場前半小時售票。
區長劉素幸說，土牛運動公園占地約9公頃，放置5顆大型熱氣球和多顆小氣球，大型熱氣球才可供人搭乘體驗，場地限制無法再多放大球，因安全考量，搭乘體驗人數有限制。
台中市民政局表示，今年熱氣球繫留體驗規劃上、下午共6場，每張票500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張(使用期限至8月26日)。今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」造型熱氣球，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球輪番展演，讓大家盡情欣賞。
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