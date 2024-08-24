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上下車不到2分鐘刷百元…南投敬老愛心卡搭小黃 離譜盜刷

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投縣敬老愛心卡搭乘特約計程車補助上路1年多，傳出「假搭車真刷卡」盜領車資。南投縣府社勞處調閱計程車行車軌跡，發現有人上下車不到2分鐘，卻刷卡100元，目前查出97筆異常刷卡，將要求司機說明，並提醒持卡人不要盜刷套現，恐觸犯詐欺罪，持卡資格會被註銷。

南投縣敬老卡可搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100點，每點折抵1元，每天最高可刷4趟，每月有1000點補助，車資若超過，可用現金支付。

社勞處接獲檢舉，有特約計程車未載乘客卻盜刷敬老愛心卡，再申領計程車車資。社勞處查出，今年7月使用敬老卡搭乘計程車共2萬737筆，有97筆刷卡異常。

縣府發現，有乘客刷卡100點，依車資應行駛1.85公里，但上下車刷卡時間不到2分鐘，也有持卡人每月刷完1000點，都用於特約計程車，卻沒其他公車火車搭乘紀錄，都與一般常理不符。

社勞處表示，正調閱行車軌跡、刷卡紀錄比對勾稽，如查獲計程車司機假借特約車隊名義，以詐欺方式誘騙民眾搭乘，將移送警政及交通主管單位處理；持卡人若「假搭車真刷卡」，也將取消敬老卡持卡資格，還要負起刑事責任。

南投縣 愛心 計程車司機

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