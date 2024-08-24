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近7千萬蓋好日照中心…憂拆屋還地 彰化大村爭買地力保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣大村鄉公所決定力保福興村日照中心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所決定力保福興村日照中心。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉福興村新建日照中心，主體工程已完工驗收，該筆用地60年前登記為國有，地主提告因超過時效被駁回，後來提告憲法法庭勝訴，斥資6千多萬的公有建築，該何去何從？大村鄉公所表示，目前進行內部裝修，將與地主協商把地買下來，避免走上拆屋還地。

這處日照中心由衛福部補助4900萬元，大村鄉公所自籌1880萬元，2021年動工，將作為活動中心、日照中心；土地面積約1573平方公尺；當初動土時，鄉民石豊田曾來抗議，土地在日治時期屬家族所有，1965年土地總登記時，未完成申報黃厝段土地，被登記為國有土地。

石豊田提吿要求返還土地，因超過請求時效被駁回，他聲請釋憲，憲法法庭認為，請求權時效牴觸憲法，因此石豊田可以申請再審，主張塗銷國有登記，再移轉至全體繼承人名下；也可提起拆屋還地訴訟。石家尚未決定要求拆屋還地，或者要求政府徵收土地。

地方居民對日照中心期待已久，擔心土地屬於私有的，未來這棟建物會被拆除。鄉公所指出，當初認為土地產權沒問題，向國產署申請撥用土地興建日照中心，完全不知石家的往事，鄉公所在法律上屬於「善意第三人」，興建造福公眾使用的日照中心，合情合法。

鄉公所表示，這棟建物由中央地方合資，將與地主協商，爭取由公所買地力保。

建物 憲法法庭 提告

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