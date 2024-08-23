台中私幼不當對待遭停業 開學在即幼童恐無校可念

台中烏日私立道町森幼兒園因不當對待幼生遭停業1年。開學在即，仍有34名幼童無校可念，市府提供有剩餘名額的園所名單，家長自行詢問處處碰壁，議員要求市府開說明會安置孩童。

台中市烏日私立道町森幼兒園1名教保員遭控不當對待幼生，市府介入調查發現確有不當對待，還發現有6名教保員疑似有涉案，不排除集體施虐，市府勒令此園所停業1年，目前統計有34名孩童未找到新園所。

台中市議會文化教育委員會今天召開會議，民進黨市議員張家銨提案，市府勒令幼兒園自9月1日起停辦1年處分，造成園內孩童在不到10天內尋找新園所，市府提供有缺額的園所名單，家長自行詢問卻處處碰壁。民進黨市議員江肇國、陳淑華、無黨籍市議員陳廷秀都認為市府應召開說明會協助家長安置。

張家銨指出，22日仍有家長尚未找到可就讀的園所，有的家長雖找到園所，但因滿額必須等待抽籤。市府逐一聯繫家長，致電順序如何安排，公平性有爭議。

江肇國表示，教育局未對家長說明停辦原因，有家長質疑停辦處分是否正確，也因教育局也未媒合新園所，許多孩子至今不知到哪邊就讀。陳廷秀指出，虐兒零容忍，市府應說明配套措施應，陳淑華認為規劃轉園很困難嗎。

召委、國民黨籍市議員李中質疑教育局是否有人力可逐一致電，他建議應統一協助家長媒合新園所。最後決議教育局盡快召開說明會。

台中教育局長蔣偉民表示，盤點烏日區的公幼及非營利幼兒園名額有50人，私幼400多人，此幼兒園有84人要轉介，目前有34人未轉。他相信距離開學日越近，媒合成功率越高，會擇期召開說明會。