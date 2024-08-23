南投愛心卡搭計程車離譜盜刷 上下車刷卡不到2分鐘

南投縣敬老愛心卡搭乘特約計程車補助上路一年多，卻傳出「假搭車、真刷卡」盜領車資，南投社勞處調閱計程車行車軌跡，發現刷卡100元，上下車刷卡卻不到2分鐘，如同街頭飆車，已查出97筆異常刷卡資料，將要求司機說明，也提醒持卡人不要遭利用盜刷，以免觸犯詐欺罪，持卡資格也會註銷。

南投縣敬老愛心卡擴大使用範圍，可持卡搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100點、每點1元，每天最高可刷4趟，可從每月1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

不料，縣府照顧老弱身障善意卻被濫用，社勞處接獲檢舉，有特約計程車利用這項福利，未搭載乘客卻盜刷愛心卡，再申領計程車車資。社勞處統計，今年7月使用愛心卡搭乘計程車共2萬0737筆，但是有97筆刷卡記錄異常。

有上下車刷卡車資費用100點，依據車資應行駛1.85公里，但上下車刷卡時間不到2分鐘，不符一般道路行車時間，如同在街頭狂飆。而統計台中市特約計程車刷卡上限，每天最高12趟次，南投卻有計程車15天刷卡超過百次，另外，也有持卡人每月刷卡滿額，且都用於特約計程車，未搭乘公車和火車，使用情況異常，社勞處已根據這些行車軌跡、刷卡資料，比對勾稽，將通知相關計程車說明。