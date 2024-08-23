快訊

長榮航空班機「空橋、機身」疑遭雷擊 松山-虹橋航班延後至晚間起飛

為政治獻金爭議再度道歉 柯文哲嘆誤信認識50年老同學

獨／中信金搶親新光金！傳初期收購目標5成以上 每股逾14.5元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投愛心卡搭計程車離譜盜刷 上下車刷卡不到2分鐘

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣敬老愛心卡可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣敬老愛心卡可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供

南投縣敬老愛心卡搭乘特約計程車補助上路一年多，卻傳出「假搭車、真刷卡」盜領車資，南投社勞處調閱計程車行車軌跡，發現刷卡100元，上下車刷卡卻不到2分鐘，如同街頭飆車，已查出97筆異常刷卡資料，將要求司機說明，也提醒持卡人不要遭利用盜刷，以免觸犯詐欺罪，持卡資格也會註銷。

南投縣敬老愛心卡擴大使用範圍，可持卡搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100點、每點1元，每天最高可刷4趟，可從每月1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

不料，縣府照顧老弱身障善意卻被濫用，社勞處接獲檢舉，有特約計程車利用這項福利，未搭載乘客卻盜刷愛心卡，再申領計程車車資。社勞處統計，今年7月使用愛心卡搭乘計程車共2萬0737筆，但是有97筆刷卡記錄異常。

有上下車刷卡車資費用100點，依據車資應行駛1.85公里，但上下車刷卡時間不到2分鐘，不符一般道路行車時間，如同在街頭狂飆。而統計台中市特約計程車刷卡上限，每天最高12趟次，南投卻有計程車15天刷卡超過百次，另外，也有持卡人每月刷卡滿額，且都用於特約計程車，未搭乘公車和火車，使用情況異常，社勞處已根據這些行車軌跡、刷卡資料，比對勾稽，將通知相關計程車說明。

社勞處強調，敬老愛心卡搭乘計程車使用比率高，說明對長者和身障朋友外出交通需求幫助很大。但少數人惡意利用這項政策，卻讓社福成效大打折扣，縣府如查獲計程車司機假借特約車隊名義，以詐欺方式誘騙民眾搭乘，將移送警政及交通主管單位處理，也提醒持卡人妥善使用敬老愛心卡，不要貪圖小利受利用，如被查獲「假搭車、真刷卡」，除了取消敬老愛心卡持卡資格，還要負起刑事責任。

南投縣敬老愛心卡可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供
南投縣敬老愛心卡可搭乘計程車，讓老人和身障者外出更方便。圖／南投縣政府提供

南投縣 愛心 計程車司機

延伸閱讀

HIVEX 跨境支付升級 國人赴日投販賣機、搭計程車皆可掃

載到魔神仔？鬼月六龜山中傳怪事…路坍小黃「飛」過去、客人卻不見

字母旗下公司 Waymo無人計程車載客增

赴聯醫說明後陳佩琪全程不語 火速跳上計程車

相關新聞

南投愛心卡搭計程車離譜盜刷 上下車刷卡不到2分鐘

南投縣敬老愛心卡搭乘特約計程車補助上路一年多，卻傳出「假搭車、真刷卡」盜領車資，南投社勞處調閱計程車行車軌跡，發現刷卡1...

7千萬蓋好日照中心可能拆屋還地 彰化大村：願買地力保

彰化縣大村鄉福興村新建日照中心土地60年前登記國有，憲法法庭判決申請返還土地請求權已逾時效屬違憲，原地主後代勝訴，鄉公所...

議員爭取非設籍「有功教練」獎金 中市運動局：將評估

巴黎奧運剛落幕，奪牌選手激勵人心，各縣市也祭出奪牌激勵獎金。台中市議員表示，選手有好成績，教練功不可沒，市府只獎勵奪牌市...

公園遊具不合格遭點名 彰縣斥資2.2億新設、改善

彰化縣列管的42處公園附設兒童遊戲場，迄今仍有27處未依安全管理規範完成改善，被審計室點名改進。對此，彰化縣城市暨觀光發...

台中百年洋樓聯合婚禮抽鑽戒、珍珠 限額百對30日開搶

台中市民暨公教人員聯合婚禮11月10日將在北屯區歷史建築「一德洋樓」、一德公園盛大舉行，今年開放100對新人參加，8月3...

她未婚獲「接生好手」獎 彰化縣消防救獲2團體2個人獎

內政部消防署年度「消防績優救護人員」甄選，彰化縣消防局包辦「團體乙組銀質獎」及「特殊績優團隊獎」，是六都以外唯一獲兩團體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。