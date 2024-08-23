聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投愛心卡搭計程車離譜盜刷 上下車刷卡不到2分鐘
南投縣敬老愛心卡搭乘特約計程車補助上路一年多，卻傳出「假搭車、真刷卡」盜領車資，南投社勞處調閱計程車行車軌跡，發現刷卡100元，上下車刷卡卻不到2分鐘，如同街頭飆車，已查出97筆異常刷卡資料，將要求司機說明，也提醒持卡人不要遭利用盜刷，以免觸犯詐欺罪，持卡資格也會註銷。
南投縣敬老愛心卡擴大使用範圍，可持卡搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100點、每點1元，每天最高可刷4趟，可從每月1000點補助扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。
不料，縣府照顧老弱身障善意卻被濫用，社勞處接獲檢舉，有特約計程車利用這項福利，未搭載乘客卻盜刷愛心卡，再申領計程車車資。社勞處統計，今年7月使用愛心卡搭乘計程車共2萬0737筆，但是有97筆刷卡記錄異常。
有上下車刷卡車資費用100點，依據車資應行駛1.85公里，但上下車刷卡時間不到2分鐘，不符一般道路行車時間，如同在街頭狂飆。而統計台中市特約計程車刷卡上限，每天最高12趟次，南投卻有計程車15天刷卡超過百次，另外，也有持卡人每月刷卡滿額，且都用於特約計程車，未搭乘公車和火車，使用情況異常，社勞處已根據這些行車軌跡、刷卡資料，比對勾稽，將通知相關計程車說明。
社勞處強調，敬老愛心卡搭乘計程車使用比率高，說明對長者和身障朋友外出交通需求幫助很大。但少數人惡意利用這項政策，卻讓社福成效大打折扣，縣府如查獲計程車司機假借特約車隊名義，以詐欺方式誘騙民眾搭乘，將移送警政及交通主管單位處理，也提醒持卡人妥善使用敬老愛心卡，不要貪圖小利受利用，如被查獲「假搭車、真刷卡」，除了取消敬老愛心卡持卡資格，還要負起刑事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言