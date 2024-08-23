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7千萬蓋好日照中心可能拆屋還地 彰化大村：願買地力保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣大村鄉公所決定力保福興村日照中心。記者簡慧珍／攝影
彰化縣大村鄉公所決定力保福興村日照中心。記者簡慧珍／攝影

彰化縣大村鄉福興村新建日照中心土地60年前登記國有，憲法法庭判決申請返還土地請求權已逾時效屬違憲，原地主後代勝訴，鄉公所面臨返還土地或提訴訟拆屋還地的窘境，今表示不排除協商買地保住日照中心，避免拆屋還地。

衛福部補助4900萬元，大村鄉公所自籌1880萬元，2021年動工興建土地面積1573平方公尺，一、二樓做為活動中心，三、四樓為日照中心的福興村日照中心，主體工程完工並驗收，大村地方民眾關切是否因違憲決判影響原訂今年啟用；鄉公所表示，現在進行內部裝修等工程，一切按進度推動。

據了解，大村鄉福興村日照中心舉行動土典禮時，鄉民石豊田到場抗議並表示，日照中心土地是他家日治時期財產，1965年政府辦理土地總登記時，他祖父等人未接受中式教育，當時也缺乏傳媒管道，對法規與布達極陌生，所以未完成申報共有的大村鄉黃厝段土地，鄉公所明知道有地主仍登記為國有。

石豊田訴訟討回土地但以超過請求時效被駁回，聲請釋憲得到最高法院1981年民事判例的「十五年」請求權時效牴觸憲法，可是日照中心已完工，因此憲法法庭認為，石家未來可以聲請再審，主張塗銷國有登記、移轉至全體繼承人名下，或再提拆屋還地訴訟，石家決定再研究要求拆屋還地或要政府徵收土地。

鄉公所指出，當初認為土地產權沒問題，就向國產署申請撥用土地興建日照中心，完全不知石家的往事，在法律上鄉公所屬於「善意第三人」，且興建造福公眾使用的日照中心，合情合法，如果法律真的走到必須還地，鄉公所會爭取協商買地，不要拆除花費數千多萬元公帑的全新建物。

憲法法庭 繼承人

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