中部4縣市聯合稽查砂石車 盼改善濁水溪空氣品質

濁水溪沿線有多家砂石場，加上砂石車行經造成揚塵，為維護空氣品質，中、彰、雲、投首度聯合執行專案攔查砂石車並稽查砂石場、疏濬及營建工地，限期車主及業者改善缺失。

南投縣政府環境保護局今天發布新聞稿表示，為改善濁水溪沿線空氣品質，台中市、彰化縣、雲林縣、南投縣政府昨天首度聯合執行「砂車專案」，環保局依南投轄內濁水溪沿線部署4處攔查點，並由南投縣警察局員警攔下砂石車，同步稽查排煙、防砂石滴落設施。

縣府環保局指出，共攔查39輛砂石車，其中5輛因車斗覆蓋不全或污水設施不符合規定，由稽查員開立勸導單；另外，攔查32輛次柴油車，針對未具有柴油車自主管理標章執行排煙檢測，共2輛未符合排放標準，後續依車種及污染程度告發處分並限期完成改善。

環保局表示，攔查後了解砂石車運輸動向，進一步鎖定台中、雲林、南投5家砂石場加強稽查，同時由4縣市自行稽查轄內砂石場、疏濬工程、營建工地，發現2處疏濬工程砂石車斗覆網缺失、1處疏濬工程缺失項目過多將開罰，還有3家砂石場分別有灑水覆蓋面積不足、洗車台水管破損、監視系統異常等缺失要求改善。

南投縣環保局長李易書說，首次執行「砂車專案」，透過縣市合作增加攔查量能，有效促使業者確實遵守法令規定，逐步改善濁水溪沿線空氣品質，達到中部地區空氣品質改善目標，也呼籲車主做好保養維修，積極取得自主管理標章，維護行車路徑空氣品質。