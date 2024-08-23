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議員爭取非設籍「有功教練」獎金 中市運動局：將評估

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市頒發奪牌激勵獎金，給奪牌市籍選手與教練，議員建議放寬獎勵「有功教練」，市府表示將研議；圖為亞運柔道金牌得主楊勇緯的教練劉文（右）。圖／台中市新聞局提供
台中市頒發奪牌激勵獎金，給奪牌市籍選手與教練，議員建議放寬獎勵「有功教練」，市府表示將研議；圖為亞運柔道金牌得主楊勇緯的教練劉文（右）。圖／台中市新聞局提供

巴黎奧運剛落幕，奪牌選手激勵人心，各縣市也祭出奪牌激勵獎金。台中市議員表示，選手有好成績，教練功不可沒，市府只獎勵奪牌市籍選手與市籍教練，建議非設籍台中的教練，也應該納入獎勵。中市運動局表示，去年獎金支出1.1億元，將把議員建議納入評估。

各縣市以高額獎金，激勵選手奪牌。中市除發獎金給奪牌選手，若教練同樣設籍台中市，也有指導獎金，若選手奪得奧運、亞運等金牌，教練可獲得7.5萬元獎金；若未設籍台中，或非市籍奪牌選手的教練，都無緣獎金。

不過，巴黎奧運男雙羽球金牌「麟洋配」教練劉佳誠，設籍台中，但選手非屬台中市籍，就領不到獎金。民進黨議員謝志忠說，市府獎勵選手，也應獎勵「有功教練」，建議納入獎勵辦法，有好的教練，才能培養更多好的選手。

民進黨議員江肇國說，不少頂尖選手都會聘請外籍教練，若硬性要求設籍台中市，恐怕難以達到獎勵效果。國民黨議員李中說，選手是台中人比較重要，但教練是外地人沒關係，只要把選手訓練好，奪牌就應該給獎金獎勵。無黨籍議員吳佩芸說，不管外籍或外縣市教練，能培養台中選手，獎勵金應不受戶籍限制。

運動局長游志祥表示，運動獎金主要鼓勵市籍選手、教練，如果非台中市籍選手奪牌，就沒辦法發教練指導獎金，目前六都規定都是如此；至於市籍選手的教練，目前規定比賽前得設籍台中6個月，才會發放奪牌指導獎金，以奧運、亞運等賽事而言，金牌教練獎金7.5萬元、銀牌4.5萬元、銅牌3萬元。

游志祥說，近年選手、教練獎金支出總額，2021年9753萬元、2022年、2023年各支出1.1億餘元；去年杭州亞運中，柔道金牌楊勇緯教練劉文、輕艇金牌教練馬健銘等人，都有領到指導獎金；針對議員建議，將納入研究。

巴黎奧運 教練 議員

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