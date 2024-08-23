快訊

外出10小時免關變頻冷氣？台電澄清「都市傳說」：絕對傷荷包

恭喜！金鐘視后結婚了 施名帥生日升格人夫有原因

扯耳、反折手…私人暑訓營違法招生涉虐童 中市府稽查：立即停辦重罰

公園遊具不合格遭點名 彰縣斥資2.2億新設、改善

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣積極改造公園兒童遊戲場，除設置必須符合安全規範外，並朝全齡化共融公園規畫，提供從小到老全齡化使用的遊憩區域。圖／彰化縣政府提供
彰化縣積極改造公園兒童遊戲場，除設置必須符合安全規範外，並朝全齡化共融公園規畫，提供從小到老全齡化使用的遊憩區域。圖／彰化縣政府提供

彰化縣列管的42處公園附設兒童遊戲場，迄今仍有27處未依安全管理規範完成改善，被審計室點名改進。對此，彰化縣城市暨觀光發展處表示已有相關規畫，除了被點名的27處會重新設計遊具，另會新設及改善29處遊樂場設施，預計經費將達2.2億元。

依衛福部修訂的兒童遊戲場設施安全管理規範，在2017年1月25日修正前已設置的兒童遊戲場設施，應於修正後6年，即2023年1月24日取得專業檢驗合格報告並完成備查程序；彰化縣審計室發現，彰化縣應完成備查的42處兒童遊戲場，到今年3月為止，只完成15處，另27處設施已拆除並研議重新設置，要求縣府檢討改進。

縣府城觀處表示，針對兒童遊具檢驗後，未符合福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」要求，如緩衝材厚度不足、設施間安全間距不足、設施老舊損壞不堪使用等問題，縣政府向中央爭取兒童遊戲場環境設施改善計畫，今年已獲內政部核定約2億2千萬元，其中，中央補助1億7800萬元，地方配合4600萬元。

城觀處指出，這項兒童遊戲場改善計畫，將涵括全縣17個鄉鎮市公所所屬的56處公園兒童遊戲場，其中，包括列管未獲改善的27處，設施均已重新規劃設置兒童遊具，將於今年底前陸續改善完成。

城觀處表示，為打造全齡化共融公園，縣府與各鄉鎮市公所攜手合作，透過地方說明會、工作坊等機制，瞭解在地居民的需求，並邀請專家學者審查規劃內容的可行性，並針對公園出入口、通路平整性等重點項目，設法改善優化，營造友善舒適、安全安心的公園環境。

彰化縣積極改造公園兒童遊戲場，除設置必須符合安全規範外，並朝全齡化共融公園規畫，提供從小到老全齡化使用的遊憩區域。圖／本報資料照片
彰化縣積極改造公園兒童遊戲場，除設置必須符合安全規範外，並朝全齡化共融公園規畫，提供從小到老全齡化使用的遊憩區域。圖／本報資料照片
彰化縣積極改造公園兒童遊戲場，除設置必須符合安全規範外，並朝全齡化共融公園規畫，提供從小到老全齡化使用的遊憩區域。圖／本報資料照片
彰化縣積極改造公園兒童遊戲場，除設置必須符合安全規範外，並朝全齡化共融公園規畫，提供從小到老全齡化使用的遊憩區域。圖／本報資料照片

延伸閱讀

她未婚獲「接生好手」獎 彰化縣消防救獲2團體2個人獎

廢棄育苗黑膠軟盆數量可觀 農業大縣彰化列為「事廢」將收費清運

彰化縣新換購電動機車最高補助1.9萬 定檢e化也送好禮

彰化傳統養雞場難轉型 業者指出最新原因是綁約20年

相關新聞

影／李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗 盧秀燕記者魂上身連提問題

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，奧運金牌選手李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗，台中市長盧秀燕牽...

日月潭出現巨大泥水怪！ 民眾怨抽蓄發電破壞景觀 台電回應了

民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭，不禁驚呼有如「巨大泥水怪！」當得知是因...

公園遊具不合格遭點名 彰縣斥資2.2億新設、改善

彰化縣列管的42處公園附設兒童遊戲場，迄今仍有27處未依安全管理規範完成改善，被審計室點名改進。對此，彰化縣城市暨觀光發...

台中百年洋樓聯合婚禮抽鑽戒、珍珠 限額百對30日開搶

台中市民暨公教人員聯合婚禮11月10日將在北屯區歷史建築「一德洋樓」、一德公園盛大舉行，今年開放100對新人參加，8月3...

她未婚獲「接生好手」獎 彰化縣消防救獲2團體2個人獎

內政部消防署年度「消防績優救護人員」甄選，彰化縣消防局包辦「團體乙組銀質獎」及「特殊績優團隊獎」，是六都以外唯一獲兩團體...

影／石岡熱氣球嘉年華首日搭乘票秒殺 民眾半夜排隊搶票

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，每天有二場搭乘升空體驗，昨晚11點開始有人排隊，到今天凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。