公園遊具不合格遭點名 彰縣斥資2.2億新設、改善
彰化縣列管的42處公園附設兒童遊戲場，迄今仍有27處未依安全管理規範完成改善，被審計室點名改進。對此，彰化縣城市暨觀光發展處表示已有相關規畫，除了被點名的27處會重新設計遊具，另會新設及改善29處遊樂場設施，預計經費將達2.2億元。
依衛福部修訂的兒童遊戲場設施安全管理規範，在2017年1月25日修正前已設置的兒童遊戲場設施，應於修正後6年，即2023年1月24日取得專業檢驗合格報告並完成備查程序；彰化縣審計室發現，彰化縣應完成備查的42處兒童遊戲場，到今年3月為止，只完成15處，另27處設施已拆除並研議重新設置，要求縣府檢討改進。
縣府城觀處表示，針對兒童遊具檢驗後，未符合福利部「兒童遊戲場設施安全管理規範」要求，如緩衝材厚度不足、設施間安全間距不足、設施老舊損壞不堪使用等問題，縣政府向中央爭取兒童遊戲場環境設施改善計畫，今年已獲內政部核定約2億2千萬元，其中，中央補助1億7800萬元，地方配合4600萬元。
城觀處指出，這項兒童遊戲場改善計畫，將涵括全縣17個鄉鎮市公所所屬的56處公園兒童遊戲場，其中，包括列管未獲改善的27處，設施均已重新規劃設置兒童遊具，將於今年底前陸續改善完成。
城觀處表示，為打造全齡化共融公園，縣府與各鄉鎮市公所攜手合作，透過地方說明會、工作坊等機制，瞭解在地居民的需求，並邀請專家學者審查規劃內容的可行性，並針對公園出入口、通路平整性等重點項目，設法改善優化，營造友善舒適、安全安心的公園環境。
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