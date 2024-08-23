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台中百年洋樓聯合婚禮抽鑽戒、珍珠 限額百對30日開搶
台中市民暨公教人員聯合婚禮11月10日將在北屯區歷史建築「一德洋樓」、一德公園盛大舉行，今年開放100對新人參加，8月30日上午9時開放線上報名。民政局長吳世瑋指今年恰逢「一德洋樓」滿百年，結合百對新人齊聚，意喻「情定一德、百年好合」，新人不但可感受一德洋樓百年風華魅力，還可以接受市長盧秀燕的證婚祝福。
吳世瑋說明，北屯區「林懋陽故居」建於1924至1930年，因神岡林懋陽與北屯賴端聯姻而建，後作為撤軍來台眷屬安置所，軍方並在周邊擴建為眷村，即「一德新村」，當地居民也稱林懋陽故居為「一德洋樓」。
一德洋樓建築形式融合閩南合院、日本近代洋風與日式木造住宅，其中，合院的紅磚牆與圓柱拱廊及兩層獨棟磚造洋樓，在當年是相當時髦創新的「豪宅」，前衛的西洋風格時至今日，仍舊相當吸睛，更成為民眾出遊和婚紗拍攝的熱門景點，也是新人戶外婚禮的首選。
吳世瑋指出，一德眷村遷走後，留下約3000坪的綠地，歷經林家後代及當地居民請願，時任立委的市長盧秀燕多次協調，終在前市長胡志強支持下，爭取到國防部無償將用地交由中市府代管，順利闢建一德公園。
民政局說明，今年聯合婚禮限額100對，新人年滿18歲，其中一方在台中市設籍、就業，或台中市議會及台中市政府所屬公教人員符合報名資格者，都可報名參加。今年出席聯合婚禮的每對新人將可獲得成家好禮小家電、囍米及囍筷，並有機會抽中鑽戒、蜜月小旅行一晚及珍珠墜飾等多項好禮，詳情請至活動專屬網站(https://taichung-wedding-2024.vercel.app/)查詢。
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