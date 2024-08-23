她未婚獲「接生好手」獎 彰化縣消防救獲2團體2個人獎
內政部消防署年度「消防績優救護人員」甄選，彰化縣消防局包辦「團體乙組銀質獎」及「特殊績優團隊獎」，是六都以外唯一獲兩團體獎的縣市，個人獎部分，和美分隊隊員黃景嵐第三度獲選「救護之王」，另未婚的彰化分隊隊員方瑀瑄獲「接生好手」獎，去年短短4個月接生2名新生兒而得獎。
方瑀瑄去年執行產婦接生的案件最多，第1件是孕婦上廁所時突然臨盆，到達現場時嬰兒已產出，她立即協助抽吸嬰兒口鼻、夾臍帶合背部刺激，另1件孕婦已經看到胎頭，當下判斷須在現場做緊急接生，直到嬰兒順利誕生，聽到響亮啼哭聲，過程既緊張又令人感動；方說，參與新生命誕生的過程以及家屬的笑容，讓她感染到為人父母的喜悅。
黃景嵐獲選「救護之王」，這是他連續3年獲得此獎項。黃景嵐的同事形容他「不是在救護，就是在救護的路上」，黃景嵐坦言忙碌的工作中有汗水也有笑容，救護案件百百款，每趟出勤到達現場像拆包裹般驚喜，透過一次又一次經驗的累積來提升救護能力，精益求精，在繁忙工作中找到興趣及獲得成就感。
另外，彰化縣消防局以「創新研發救護訓練模型，有效提升救護訓練成效」為主題榮獲「特殊績優團隊獎」。為因應各種大規模災害頻傳，卻面臨訓練器材不足問題，消防局內一群熱愛緊急救護工作的教官發揮巧思，研發製作止血、呼吸道處置以及應勤裝備等3大類共7項訓練模型及應勤裝備，製作經費低廉，7項模型與應勤裝備總成本僅2200元，遠低於市售同類產品19萬2500元的價格，約可節省高達98.9%的經費。
至於，「團體乙組銀質獎」主要是考核針對OHCA案件「生命之鏈」的6個環節落實度，包括「盡早緊急應變啟動（撥打119）」、「高品質CPR」、「AED去顫」、「高級心肺復甦」、「心臟停止後照護」及「復原」，顯示彰化縣在院前與院後密切合作，建構完整緊急醫療救護網體系，積極搶救患者性命的重視與努力。
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