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影／石岡熱氣球嘉年華首日搭乘票秒殺 民眾半夜排隊搶票

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，每天有二場搭乘升空體驗，昨晚11點開始有人排隊，到今天凌晨3點，首場150個名額已被排完，一名阿嬤從台北帶著二名孫子搭車到台中石岡要搭熱氣球，到場才知票被秒殺很失望。

石岡區長劉素幸表示，今年熱氣球繫留升空體驗很搶手，每天上下午各一場，早上5點到7點30分首場，下午4點到6點30分第二場，各場前半小時售票，昨晚11點已有人在現場排隊，排了一整晚，到今天凌晨3點，首場150個名額已額滿，今天早上4點30分現場售票，排在後面的民眾有機會等下午場。

一名阿嬤今天凌晨帶二名孫子從台北搭車到台中，再轉計程車到石岡活動現場，看到排隊區人潮急問還有沒有機會買到票，聽到沒機會，阿嬤說心都涼了，還好今天早上有二名奧運金牌選手可看。

區長劉素幸說，土牛運動公園占地約9公頃，放置5顆大型熱氣球和多顆小氣球，大型熱氣球才可供人搭乘體驗，場地限制無法再多放大球，因安全考量，搭乘體驗人數有限制。

今年活動除規劃6場熱氣球繫留升空體驗，也邀請九澤CP、宇宙人等15組歌手團體輪番精彩獻唱，還有8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀。

台中市民政局表示，今年熱氣球繫留體驗規劃上、下午共6場，每張票500元，活動開始前半小時開始售票，每場限量150張，購票者還可獲贈東勢林場免費入場券1張(使用期限至8月26日)。今年造型熱氣球是巴西人氣卡通小雞「洛蒂.多蒂」造型熱氣球，現場還有石岡吉祥物「水滴寶寶」等15顆造型球輪番展演，讓大家盡情欣賞。

8月24日安排年輕人喜愛雙人組合「九澤CP」、怕胖團、固定客、桑尼SONNIE、步行者及林育澤等，九澤CP將壓軸登場，並獻唱「天黑請閉眼」、「天亮請睜眼」等曲目，搭配8分鐘絢麗煙火秀，要讓民眾共渡繽紛難忘的夜晚；8月25日由宇宙人、陳孟賢、P!SCO、JUD陳泳希、陳亞琦KIKI輪番獻唱，並由今年剛在台北和高雄巨蛋開演唱會的宇宙人帶來壓軸演出，演唱「藍色的你」、「如果我們還在一起」及「一起去跑步」等，最後搭配光雕閉幕噴火秀。

石岡區公所表示，8月23日至25日都有免費接駁車，每15至20分鐘發車一次，上午場提供東勢河濱公園到土牛運動公園接駁；下午場則在石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、交通大隊梅子分隊、土牛國小及東勢河濱公園等接駁站行駛。民眾如自行開車，可停在接駁站周邊停車場，再搭乘接駁車至土牛國小，接著沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

石岡區公所提醒，活動期間周邊道路將進行交通管制，活動會場停車位有限，建議民眾利用大眾運輸或接駁車服務前往會場，公車路線包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865公車，並在「下土牛」站牌下車，沿國校巷步行約10至15分鐘，即可到達活動會場。

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。記者游振昇／攝影
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。圖／民眾提供
第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起至25日，在石岡區土牛運動公園盛大登場。圖／民眾提供

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