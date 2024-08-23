快訊

人在「2個年齡階段」面臨斷崖式衰老！研究建議少吃1類食物老得比較慢

U15世界盃／余利亞7局上清壘安！中華隊大逆轉擊敗日本

「新新併」換股比例出爐！新光金一度重挫 台新金反向上漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗 盧秀燕記者魂上身連提問題

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，奧運金牌選手李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗，台中市長盧秀燕牽著二人的手搭乘，盧秀燕記者魂上身，化身盧主播對二人連提問題，還當面邀請林郁婷「花落台中」，請李洋到台中度蜜月。

盧秀燕和二名金牌選手搭熱氣球後表示，今天二名奧運金牌選手帶領熱氣球升空，落地面後盧秀燕化身盧主播，拿著麥克風訪問二名金牌選手搭乘感想。

林郁婷搭乘後表示，以前就想嘗試搭乘熱氣球，但到國外訓練密集沒有時間，台中解鎖初體驗，非常好玩；盧秀燕說，她和二名金牌選手搭乘過程，她觀察林郁婷，發現林很開心且淡定，和在奧運表現一樣，欣賞風景；盧秀燕再問李洋搭乘感想，李洋說也是第一次搭熱氣球，比較緊張一點，他看到林郁婷玩得很開心，盧秀燕說，李洋本來有點擔心高度，她就牽著李洋的手，盧提到牽手一詞，在旁民眾一陣「哇」。

盧秀燕再補充，李洋聞言說：「市長不好意思，我等一下手可能會冒汗」，盧秀燕說李洋很紳士，有先打招呼說明，她搭乘熱氣球後沒發現李洋有手汗，也很淡定，李洋說，因為手冒汗是另一隻手；盧秀燕表示，同搭乘熱氣球有一名女攝影官，李洋回頭看後覺得女攝影官比他還怕，這種情形也展現他的態度，遇到擔心和困難仍面對處理。

李洋說，他會推薦王齊麟也來搭熱氣球，他覺得王會比自己更緊張，他比較緊張是從下到上的時候，上到下很開心，所以他下來時笑出來。他搭乘緊張時會想到，打球時都沒這麼緊張，自己應該更專心面對。

林郁婷說，她昨晚入住台中飯店，看到台中市政府特別準備的蛋糕覺得窩心，蛋糕上還有一個可以吃的金牌，看到的點心和美食會帶回家好好享受；李洋說一進飯店房間很感動，他有吃到水梨很好吃，推薦給大家。

盧秀燕表示，林郁婷昨天宣布徵婚條件，盧秀燕當面邀請二人，希望林郁婷「花落台中」，李洋已名花有主，希望他蜜月時到台中，盧秀燕再問李洋，到台中度蜜月時希望提供什麼規格和服務，李洋表示，到時候希望邀請盧市長參加，他和女友比較內向，到時候只會邀請幾位親朋好友，從簡辦理，好友見證自己的婚禮。

盧秀燕說，今天活動邀請二名金牌選手到場，給國人很多啟發，人生會面對很多困難，如何面對和接受挑戰，他們就是大家的英雄和模範。

今天的熱氣球嘉年華安排6場熱氣球繫留升空體驗，邀請九澤CP、宇宙人等15組歌手團體輪番精彩獻唱，還有8分鐘華麗煙火及光雕閉幕噴火秀，台中市長盧秀燕今天和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。

台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影
台中石岡熱氣球嘉年華今天在石岡區土牛運動公園登場，台中市長盧秀燕和奧運金牌「最強羽球男雙-李洋」及「台灣女兒（拳后）-林郁婷」到場同樂。記者游振昇／攝影

熱氣球嘉年華 盧秀燕 金牌

延伸閱讀

拳擊／享受爆紅過程 林郁婷代言不受限喊「選我」

羽球／李洋認還不熟悉副教授身分 談「麟榤配」輸球他這樣說

影／十年前結緣 林郁婷揮別性別爭議 代言衛生棉

拳擊／集滿人生大賽冠軍 林郁婷：挑戰第二個大滿貫

相關新聞

影／李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗 盧秀燕記者魂上身連提問題

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，奧運金牌選手李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗，台中市長盧秀燕牽...

日月潭出現巨大泥水怪！ 民眾怨抽蓄發電破壞景觀 台電回應了

民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭，不禁驚呼有如「巨大泥水怪！」當得知是因...

設7站點 彰化花壇MOOVO公共自行車啟用

彰化縣MOOVO公共自行車服務再擴增1鄉鎮，花壇鄉7站點昨天啟用。彰化縣長王惠美親自試騎，她表示，全縣已有7鄉鎮市、10...

私幼收訂金 中市明訂可收學費20%

私立幼兒園搶手，想讀還得預付訂金，但無相關規定，亂象頻傳。台中市教育局訂定相關收費退費辦法，中市議會法規委員會昨備查通過...

台中高美濕地電桿地下化拍板 藍綠互嗆

高美濕地美景無限，緊鄰濕地的美堤街成排電線桿殺風景。台中市副議長顏莉敏昨舉行說明會，將拆除16支電線桿，並設置人行道改善...

暑訓營傳虐童 台中家防中心：已追查、若確認得公布其姓名或名稱

台中市梧棲區傳出某財團法人文教基金會暑訓營疑似不當對待幼童一案，台中市家防中心今天表示，家長投訴孩子遭受捏脖子、壓倒等不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。