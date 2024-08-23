影／李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗 盧秀燕記者魂上身連提問題

第4屆台中石岡熱氣球嘉年華今天起連3天在石岡區土牛運動公園登場，奧運金牌選手李洋、林郁婷搭熱氣球初體驗，台中市長盧秀燕牽著二人的手搭乘，盧秀燕記者魂上身，化身盧主播對二人連提問題，還當面邀請林郁婷「花落台中」，請李洋到台中度蜜月。

盧秀燕和二名金牌選手搭熱氣球後表示，今天二名奧運金牌選手帶領熱氣球升空，落地面後盧秀燕化身盧主播，拿著麥克風訪問二名金牌選手搭乘感想。

林郁婷搭乘後表示，以前就想嘗試搭乘熱氣球，但到國外訓練密集沒有時間，台中解鎖初體驗，非常好玩；盧秀燕說，她和二名金牌選手搭乘過程，她觀察林郁婷，發現林很開心且淡定，和在奧運表現一樣，欣賞風景；盧秀燕再問李洋搭乘感想，李洋說也是第一次搭熱氣球，比較緊張一點，他看到林郁婷玩得很開心，盧秀燕說，李洋本來有點擔心高度，她就牽著李洋的手，盧提到牽手一詞，在旁民眾一陣「哇」。

盧秀燕再補充，李洋聞言說：「市長不好意思，我等一下手可能會冒汗」，盧秀燕說李洋很紳士，有先打招呼說明，她搭乘熱氣球後沒發現李洋有手汗，也很淡定，李洋說，因為手冒汗是另一隻手；盧秀燕表示，同搭乘熱氣球有一名女攝影官，李洋回頭看後覺得女攝影官比他還怕，這種情形也展現他的態度，遇到擔心和困難仍面對處理。

李洋說，他會推薦王齊麟也來搭熱氣球，他覺得王會比自己更緊張，他比較緊張是從下到上的時候，上到下很開心，所以他下來時笑出來。他搭乘緊張時會想到，打球時都沒這麼緊張，自己應該更專心面對。

林郁婷說，她昨晚入住台中飯店，看到台中市政府特別準備的蛋糕覺得窩心，蛋糕上還有一個可以吃的金牌，看到的點心和美食會帶回家好好享受；李洋說一進飯店房間很感動，他有吃到水梨很好吃，推薦給大家。

盧秀燕表示，林郁婷昨天宣布徵婚條件，盧秀燕當面邀請二人，希望林郁婷「花落台中」，李洋已名花有主，希望他蜜月時到台中，盧秀燕再問李洋，到台中度蜜月時希望提供什麼規格和服務，李洋表示，到時候希望邀請盧市長參加，他和女友比較內向，到時候只會邀請幾位親朋好友，從簡辦理，好友見證自己的婚禮。

盧秀燕說，今天活動邀請二名金牌選手到場，給國人很多啟發，人生會面對很多困難，如何面對和接受挑戰，他們就是大家的英雄和模範。