日月潭出現巨大泥水怪！ 民眾怨台電抽蓄發電破壞景觀

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭。圖／民眾提供
民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭。圖／民眾提供

民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭，不禁驚呼有如「巨大泥水怪！」當得知是因颱風和強降雨把邊坡泥漿沖下來，剛好遇到大觀二號水力電廠抽蓄發電，進水口攪動泥沙，造成水域顏色呈現泥色系的自然現象，抱怨台電抽蓄發電，是否也能確保兼顧生態環保，不要破壞美好的景觀。

台電表示，這股泥流可能還會持續兩星期左右；對於民眾關心是日月潭水庫的抽蓄發電廠造成，包括明潭抽蓄電廠及大觀二廠附近進水口水域，顏色出現變化，強調是因凱米颱風及近期午後強降雨影響，日月潭周邊高山和邊坡的泥土，隨著降雨流入潭面漂浮，造成水域顏色呈現泥色系的自然現象。

副廠長洪文龍說，兩座水力抽蓄電廠的進水口位於日月潭水下約20至40公尺，由於潭水的深度不同，當下池大量的水抽回上池時，水流將下池和進水口附近底部，沉澱的懸浮物擾動漂浮，隨著水流往潭心流動，並非遭受人為汙染或破壞，白天再加上環湖遊艇、作業漁筏的快速經過及螺旋槳的擾動，增加懸浮微粒的擴散，使潭面形成潑墨或水彩畫般的色彩繽紛。

台電大觀電廠指出，目前日月潭處於高滿水位，經過白天陽光的照射和雲層的倒映，因而顯現泥流從向山遊客中心、眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭，請大家不用擔心，未來隨著水流的減慢，最終這些懸浮物將沉澱潭底，並經由水輪發電機，流到下游回歸濁水溪。

台電目前除和水利單位共同隨時監控水質外，也配合凱米颱風期間，對台電武界壩、明湖和明潭下池等水庫，安排人力進行水力排砂操作，排放淤積回歸河道約300萬立方公尺以上，全面確保日月潭的永續經營。

民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭。圖／民眾提供
民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭。圖／民眾提供

凱米颱風 台電 日月潭

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