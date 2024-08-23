設7站點 彰化花壇MOOVO公共自行車啟用

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣MOOVO公共自行車服務再添1鄉鎮，縣長王惠美（前排左三）昨主持花壇鄉7站點啟用典禮。記者林宛諭／攝影
彰化縣MOOVO公共自行車服務再添1鄉鎮，縣長王惠美（前排左三）昨主持花壇鄉7站點啟用典禮。記者林宛諭／攝影

彰化縣MOOVO公共自行車服務再擴增1鄉鎮，花壇鄉7站點昨天啟用。彰化縣長王惠美親自試騎，她表示，全縣已有7鄉鎮市、107站點，提供公共自行車租賃服務，節能減碳，又能讓民眾輕鬆到達觀光景點，將繼續推動增站。

彰化縣政府持續擴建公共自行車租賃系統，昨天啟用花壇7站點，地方人士熱情參與。王惠美表示，為了讓交通更便利，目前已有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮與花壇鄉，共7鄉鎮市提供MOOVO服務；遊客可搭火車到花壇，下車後騎MOOVO，去花壇農會夢想館、順達窯場、虎山巖等，可輕鬆到達觀光景點。

王惠美說，花壇鄉開闢7點，包含花壇火車站、花壇鄉公所、花壇國小、花壇圖書館、花壇國中、文德宮、虎山巖等7個站點；同時啟用彰化高商、和群國中、地方稅務局員林分局、員東晴雨球場等4個站點，讓民眾更方便。

副議長許原龍表示，花壇設置公共自行車7站點，觀光客來花壇玩更方便，出火車站就有公共自行車可使用，學生通勤更加方便，大力支持縣府政策。花壇鄉長顧勝敏表示，感謝縣府推動，造福花壇鄉親。

彰化縣目前MOOVO總數2000輛，台鐵沿線站點如彰化站、員林站、田中站、花壇站等都設站點，可串聯交通要點及景點；2021年8月到今年 6月，累計運量達365萬人次，今年上半年運量69萬人次，比去年同期成長8%、5萬多人。

王惠美表示，可以多利用TPASS通勤月票優惠，利用月票租借MOOVO，前30分鐘免費騎乘；目前已設置107站點，若周轉率不佳將滾動調整，讓公共自行車有更好的成效。

TPASS 火車站 王惠美 自行車

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