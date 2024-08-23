台中高美濕地電桿地下化拍板 藍綠互嗆

高美濕地美景無限，緊鄰濕地的美堤街成排電線桿殺風景。台中市副議長顏莉敏昨舉行說明會，將拆除16支電線桿，並設置人行道改善景觀；與會的立委楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益說，立委蔡其昌上周搶辦會勘「割稻尾」。蔡其昌辦公室副執行長林俊裕表示，盼勿將海線建設淪為抹黑口水戰。

美堤街就在高美濕地旁，沿路電線桿林立。顏莉敏昨表示，電桿林立影響整體景觀，考量環境安全，她找楊瓊瓔合作，協調爭取經費，歷時多月才將財源拍板定案，中市府建設局與台電接續施作，將拆除16支電線桿，增設4處基礎台，預計9月動工，明年3月完成，並將改善路面、設人行道、景觀植栽等，提高觀光基礎設施。

顏莉敏說，移除電桿案感謝楊瓊瓔協助，成功協調台電、中油，感謝議長張清照支持，地方對此期待很久；她也感謝「在地民代在本案拍板定案後，協助表達關心」。楊瓊瓔說，3月首次協調會勘，經多次溝通，台電、中油負擔地下化費用，中市府負擔周邊綠美化，花了點時間，但成功推動。

蔡其昌上周也舉辦美堤街會勘，由台電出資一半，另外一半由市府負擔。洪柳益昨在說明會表示，「在地立委要割稻尾也不會割」，說台電出資一半是舊進度，整體經費台電、中油出資1800萬、市府負擔1025萬。

林俊裕昨表示，樂見大家關心海線建設，去年國民黨立委來會勘，宣稱去年8月要完工，但最終零進度，鄉親向蔡其昌陳情，經協調才重啟計畫；高美濕地電桿下地是地方關切的重大建設，盼有心人士勿將海線建設淪為政治口水。