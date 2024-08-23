台中高美濕地電桿地下化拍板 藍綠互嗆

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
緊鄰台中高美濕地的美堤街電桿林立破壞景觀。圖／台中市建設局提供
緊鄰台中高美濕地的美堤街電桿林立破壞景觀。圖／台中市建設局提供

高美濕地美景無限，緊鄰濕地的美堤街成排電線桿殺風景。台中市副議長顏莉敏昨舉行說明會，將拆除16支電線桿，並設置人行道改善景觀；與會的立委楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益說，立委蔡其昌上周搶辦會勘「割稻尾」。蔡其昌辦公室副執行長林俊裕表示，盼勿將海線建設淪為抹黑口水戰。

美堤街就在高美濕地旁，沿路電線桿林立。顏莉敏昨表示，電桿林立影響整體景觀，考量環境安全，她找楊瓊瓔合作，協調爭取經費，歷時多月才將財源拍板定案，中市府建設局與台電接續施作，將拆除16支電線桿，增設4處基礎台，預計9月動工，明年3月完成，並將改善路面、設人行道、景觀植栽等，提高觀光基礎設施。

顏莉敏說，移除電桿案感謝楊瓊瓔協助，成功協調台電、中油，感謝議長張清照支持，地方對此期待很久；她也感謝「在地民代在本案拍板定案後，協助表達關心」。楊瓊瓔說，3月首次協調會勘，經多次溝通，台電、中油負擔地下化費用，中市府負擔周邊綠美化，花了點時間，但成功推動。

蔡其昌上周也舉辦美堤街會勘，由台電出資一半，另外一半由市府負擔。洪柳益昨在說明會表示，「在地立委要割稻尾也不會割」，說台電出資一半是舊進度，整體經費台電、中油出資1800萬、市府負擔1025萬。

林俊裕昨表示，樂見大家關心海線建設，去年國民黨立委來會勘，宣稱去年8月要完工，但最終零進度，鄉親向蔡其昌陳情，經協調才重啟計畫；高美濕地電桿下地是地方關切的重大建設，盼有心人士勿將海線建設淪為政治口水。

台電 蔡其昌 高美濕地

延伸閱讀

高美濕地電桿下地工程藍綠民代先後會勘 雙方陣營互槓「割稻尾」

棒球重返洛杉磯奧運 蔡其昌：目標拿下好成績

后里三豐路改善6.8公里路面工程費4400萬 本月26日完工

中職／龍隊安打誤判滿貫砲 蔡其昌盼加速裁判、技術室革新

相關新聞

日月潭出現巨大泥水怪！ 民眾怨台電抽蓄發電破壞景觀

民眾近來在日月潭上空拍攝到巨大的濁流，從向山眺望平台一路延伸到拉魯島及玄光寺碼頭，不禁驚呼有如「巨大泥水怪！」當得知是因...

設7站點 彰化花壇MOOVO公共自行車啟用

彰化縣MOOVO公共自行車服務再擴增1鄉鎮，花壇鄉7站點昨天啟用。彰化縣長王惠美親自試騎，她表示，全縣已有7鄉鎮市、10...

私幼收訂金 中市明訂可收學費20%

私立幼兒園搶手，想讀還得預付訂金，但無相關規定，亂象頻傳。台中市教育局訂定相關收費退費辦法，中市議會法規委員會昨備查通過...

台中高美濕地電桿地下化拍板 藍綠互嗆

高美濕地美景無限，緊鄰濕地的美堤街成排電線桿殺風景。台中市副議長顏莉敏昨舉行說明會，將拆除16支電線桿，並設置人行道改善...

暑訓營傳虐童 台中家防中心：已追查、若確認得公布其姓名或名稱

台中市梧棲區傳出某財團法人文教基金會暑訓營疑似不當對待幼童一案，台中市家防中心今天表示，家長投訴孩子遭受捏脖子、壓倒等不...

台中區農改場發表新品種耐熱菊花 花藝設計報名爆滿

氣候變遷溫度升高，彰化平原越來越難種菊花，台中區農業改良場今發表四種已命名耐候新品種菊花，另展示三種未命名新品種菊花測試...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。