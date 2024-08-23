私幼收訂金 中市明訂可收學費20%

私立幼兒園搶手，想讀還得預付訂金，但無相關規定，亂象頻傳。台中市教育局訂定相關收費退費辦法，中市議會法規委員會昨備查通過，私幼可收20%學費訂金，可全額折抵學費，若最後未入學，業者可酌收最高1千元事務費。議員批評20%仍過高，雙北都只收10%。中市教育局表示，台中、雙北換算後的訂金金額約3千元。

余姓家長指出，私幼訂金、退費都隨業者說，現在有一套規定，可減少糾紛，可以接受。林姓家長認為，20%訂金比率還是太高，「市府對業者太好了」。

私幼學費訂金亂象多，有家長說，有的私幼預收5千元或更高，若不讀各種行政費扣款，常引發爭議，即使投訴教育局，沒有相關規定，也只能自認倒霉。

依幼兒教育及照顧法規定，教保機構收費項目、用途等，由地方主管機關訂定的，不過多未載明「訂金」標準，今年起六都陸續修正收費辦法。

台中市教育局制定教保機構收費退費辦法修正案，私幼開學前得預收學費20%，幼生就讀後全額抵學費，若開學前提出無法就讀，應全數退費，但開學前30日才提出者，扣除行政費不能超過1千元。中市議會昨已同意備查，由市府公布後實施。

中市議員江肇國、陳俞融說，台北、新北私幼學費訂金只收10%，台中卻收20%，為何比雙北高？退費規定應明文列入辦法中，幼生家長才能有所依據。

教育局長蔣偉民說，過去訂金由業者自行開價，常引發爭議，這次修正明文列入，讓家長與業者有所依循。教育局表示，修訂前與業者研議，20%是多數業者可接受的金額約3千元；雙北學費較高，訂金雖只有10%，但金額與3千元差不多。