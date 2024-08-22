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暑訓營傳虐童 台中家防中心：已追查、若確認得公布其姓名或名稱

聯合報／ 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
台中海線傳出暑訓營虐童案，男童被帶到醫院驗傷。圖／民眾提供
台中海線傳出暑訓營虐童案，男童被帶到醫院驗傷。圖／民眾提供

台中市梧棲區傳出某財團法人文教基金會暑訓營疑似不當對待幼童一案，台中市家防中心今天表示，家長投訴孩子遭受捏脖子、壓倒等不當對待，社工已訪視家長，後續也將訪視該單位相關人員釐清事情經過。若確認違反兒少權法「對兒童及少年為不正當之行為」，依兒少權法規定，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；家防中心已通報教育局，啟動機關查核管理。

台中市教育局指出，經初步檢視該基金會章呈，其設立宗旨為辦理非營利公益活動，此案疑涉開課、招生、收費，教育局已派員至現場瞭解該活動型態及該招生活動是否違反補習及進修教育法，倘有違規將依規裁處。

台中市梧棲區一處機構，官網說明該機構是配合政府舉辦公益慈善，建立溫馨家庭的宗教組織，機構內有基金會的暑訓營，本月13日傳出疑似虐童案，6歲男童因太慢進教室，被一名志工捏脖子並壓制在地，反折手部，男童痛哭，家長已帶到醫院驗傷。

據了解，該機構主管曾接受媒體訪問時說，不明白為何有這件事，被控虐童的志工曾在其他地區幼兒園擔任過園長，現已退休，目前已要求這名志工不得再進入機構；記者今天下午再電話訪問機構主任，機構人員說主任有訪客，目前不便說明。

台中市 教育局 虐童

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