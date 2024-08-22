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台中區農改場發表新品種耐熱菊花 花藝設計報名爆滿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中區農業改良場今發表試種中的耐熱未命名新品種菊花，記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場今發表試種中的耐熱未命名新品種菊花，記者簡慧珍／攝影

氣候變遷溫度升高，彰化平原越來越難種菊花，台中區農業改良場今發表四種已命名耐候新品種菊花，另展示三種未命名新品種菊花測試市場反應；田尾鄉農會以已命名新品種菊花設計花材課程，報名1人來2人，會場爆滿，凸顯民眾喜愛嘗新嘗鮮。

彰化縣田尾鄉是全台菊花最大產地，天氣變熱，夏季延長，菊花生長不佳影響品質，台中區農改場歷時9年研究成功培育耐候（耐熱）菊花，今在田尾鄉農會發表新品種，舉辦講座談菊花韌性生產、氣候變遷下的菊花育種、功能性木黴菌製劑在夏季菊花栽培上之應用，下午到試種新品種的菊花田察看生長情形。

台中區農改場副研究員陳彥樺表示，目前台灣市場流通以秋冬菊為主，近年極端氣候使田尾花農遭遇許多逆境，農改場針對台灣菊花消費市場四大主流顏色黃、紅、粉、白培育耐候新品種，已命名台中13號晨光檬夢，電照熄燈後7周可開花，屬於早開品種，很有市場競爭。

陳彥樺說，菊花台中9號櫻粉、台中10號艾琳娜（閩南語「愛人哪」）都已技轉量產，9號有半重瓣特及不褪色的特性，盛開由粉紫轉桃紅，每年花期5月到10月，10號盛開由紫紅轉淡粉，每年花期4至5月到10至11月，今年梅雨、凱米颱風侵襲，9號和10號挺住風雨和高溫，市場反應良好，每把10支拍賣在150元至200元高價位。

陳彥樺表示，台中8號夏紫的黃綠蕊心外圍有一白圈，植株較矮，適合家居盆栽，另有4至5種未命名耐候新品種黃菊、粉紫菊和白菊；台中區農改場每次試種20至30株新品種，觀察耐候性、開花、病蟲害及風雨災害後恢復性，若通過測試，將技轉農民量產。

田尾鄉農會舉辦新品種菊花的花藝設計課程，包括插花與花束，結果限額報名40人來了80人，備用花材都用完，盛況大出鄉農會預料。今新品種發表也包括中興大學，兩個耐熱菊花新品種黃蓉、粉圓，具備黃秀芳、白天星、黃精競的市場主力菊花特性。

台中區農業改良場培育的台中8號夏紫，特色是黃綠蕊心外圍有小白圈。記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場培育的台中8號夏紫，特色是黃綠蕊心外圍有小白圈。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會為台中區農業改良場命名的耐熱新品種菊花設計課程，反應熱烈，座無虛席。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉農會為台中區農業改良場命名的耐熱新品種菊花設計課程，反應熱烈，座無虛席。記者簡慧珍／攝影
台中區農改場今發表耐候新品種台中13號晨光檬夢，可望與現在市場兩個品種黃色小菊黃丁2、吉祥黃三足鼎立，記者簡慧珍／攝影
台中區農改場今發表耐候新品種台中13號晨光檬夢，可望與現在市場兩個品種黃色小菊黃丁2、吉祥黃三足鼎立，記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場委託田尾鄉農會為已命名的耐熱新品種菊花包裝成花束，記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場委託田尾鄉農會為已命名的耐熱新品種菊花包裝成花束，記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場今發表試種中的耐熱未命名新品種白菊，記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場今發表試種中的耐熱未命名新品種白菊，記者簡慧珍／攝影

氣候變遷 農改場 農會

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