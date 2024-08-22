台中區農改場發表新品種耐熱菊花 花藝設計報名爆滿

氣候變遷溫度升高，彰化平原越來越難種菊花，台中區農業改良場今發表四種已命名耐候新品種菊花，另展示三種未命名新品種菊花測試市場反應；田尾鄉農會以已命名新品種菊花設計花材課程，報名1人來2人，會場爆滿，凸顯民眾喜愛嘗新嘗鮮。

彰化縣田尾鄉是全台菊花最大產地，天氣變熱，夏季延長，菊花生長不佳影響品質，台中區農改場歷時9年研究成功培育耐候（耐熱）菊花，今在田尾鄉農會發表新品種，舉辦講座談菊花韌性生產、氣候變遷下的菊花育種、功能性木黴菌製劑在夏季菊花栽培上之應用，下午到試種新品種的菊花田察看生長情形。

台中區農改場副研究員陳彥樺表示，目前台灣市場流通以秋冬菊為主，近年極端氣候使田尾花農遭遇許多逆境，農改場針對台灣菊花消費市場四大主流顏色黃、紅、粉、白培育耐候新品種，已命名台中13號晨光檬夢，電照熄燈後7周可開花，屬於早開品種，很有市場競爭。

陳彥樺說，菊花台中9號櫻粉、台中10號艾琳娜（閩南語「愛人哪」）都已技轉量產，9號有半重瓣特及不褪色的特性，盛開由粉紫轉桃紅，每年花期5月到10月，10號盛開由紫紅轉淡粉，每年花期4至5月到10至11月，今年梅雨、凱米颱風侵襲，9號和10號挺住風雨和高溫，市場反應良好，每把10支拍賣在150元至200元高價位。

陳彥樺表示，台中8號夏紫的黃綠蕊心外圍有一白圈，植株較矮，適合家居盆栽，另有4至5種未命名耐候新品種黃菊、粉紫菊和白菊；台中區農改場每次試種20至30株新品種，觀察耐候性、開花、病蟲害及風雨災害後恢復性，若通過測試，將技轉農民量產。