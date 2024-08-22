曾赴陸經商…他退休返台樂當「餅乾駕駛」 遊客讚：感受正能量

來自高雄的陳姓遊客與家人到搭台中63號公車要到逢甲商圈，卻搭錯方向。公車駕駛孫增福熱心詢問「呷飽未？」分享餅乾、礦泉水，陳先生發文稱讚台中公車「奇遇」，原來他遇見的是統聯客運「餅乾駕駛」孫增福，常碰上觀光客搭車，車上準備一箱餅乾準備分享。他曾是台商，退休後開公車，他說，服務乘客是他最大的快樂。

「善的傳遞，正是我們社會當下欠缺的正面力量！」陳姓遊客表示日前到台中旅遊，和家人搭公車坐錯方向，正值晚餐時間，司機詢問「吃晚餐了嗎？」拿出好幾包餅乾給他們。

第一次搭公車遇到溫馨公車司機，陳姓遊客在社群平台發文「台中63公車奇遇，呆呆的我公車坐反向了，熱情的司機大哥給了我水跟餅乾、還提供這裡的觀光景點資訊，感受溫馨正能量善的傳遞～再次感謝這位司機大哥」。

「餅乾駕駛」孫增福說，這些餅乾都是他太太幫忙採買，車上一大箱餅乾，還有礦泉水，如果開車到晚上7、8時，有乘客還未吃飯，他送上餅乾和礦泉水，分享的心情很好。開63號公車路線，行經豐原廟東夜市、秋紅谷生態公園、逢甲商圈等地，所以常有國內外的觀光客搭公車遊台中，他的英文能力不錯，還能為觀光客如何搭公車到景點，介紹台中城市的美景和美食。

孫增福曾開聯結車，後來到大陸經商，但因疫情受衝擊回到台灣，應徵統聯客運駕駛，從當老闆到公車駕駛，他說，當駕駛是老本行，開車立即上手，每天服務形形色色的乘客，很快樂。

有對在台中榮總搭車的老夫婦，拿到他送的餅乾，事後一直找這位駕駛要表達感謝。他說，沒想到只是送點心餅乾的舉動，獲得這麼多迴響。

孫增福說，「但行好事，莫問前程」，經歷當老闆的風光事業，現在當公車駕駛也是人生很棒的體驗。