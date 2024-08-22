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每秒賣出約12顆蛋黃酥 彰監兩小時完售月餅刷新紀錄

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化監獄「儒林烘焙坊」剛出爐的鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄「儒林烘焙坊」剛出爐的鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影

彰化監獄「鐵窗牌」月餅號稱全台最難訂到的月餅，今上午8點開放電話預購，10點完售8萬5千顆，創下每秒賣出近12顆的新紀錄；彰監感謝社會大眾支持受刑人培養一技之長的學習初衷，也對向隅者說抱歉和謝謝愛護。

彰監成立「儒林烘焙坊」，中秋前夕開賣鐵窗牌月餅行之有年，因用料實在又是名師傳授烘焙技巧，相較坊間蛋黃酥口味毫不遜色，每年開賣都熱銷，因不以營利為目的，今年反映蛋價下跌，「鐵窗牌」經典蛋黃酥售價每顆降兩元，其餘商品價格維持不變，結果打破往年一天完售紀錄，兩小時預售一空。

彰監副典獄長呂銑燦表示，月餅共有經典蛋黃、古早味綠豆椪、素食綠豆椪三種口味，今年反映原物料市場行情，特別是蛋價比去年便宜，所以調整蛋黃酥價格，儒林烘焙坊學員製作能量上限為8萬5千顆，不限每人買幾盒，賣完為止，預定下周一開始烘製。

彰監「鐵窗牌」月餅好吃眉角在哪裡？儒林烘焙坊學員「啤酒（綽號）」說，經過多次測試，月餅的豆沙等內餡減糖20%至30%，口感不甜膩，包裹蛋黃必須與球面內緣保持平均距離，外皮緊密黏合鎖住蛋黃油，均勻烘烤使美味加倍，當然還有很多獨家細節不便外傳，保證每顆蛋黃好吃爽口。

彰監的月餅製作原料採購都上網招標，每年依原料得標價格精算月餅總價，今年調整10顆裝400元、6顆裝250元。訂購的不只社會大眾，連「友監」都來預訂1萬顆給他們的受刑人享用兩顆，因彰監人力及場地限，每日採限量僅製作。

彰化監獄「儒林烘焙坊」的「同學」製作鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄「儒林烘焙坊」的「同學」製作鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄「儒林烘焙坊」趕製鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄「儒林烘焙坊」趕製鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄作業科人員忙著接聽訂購鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影
彰化監獄作業科人員忙著接聽訂購鐵窗牌中秋月餅。記者簡慧珍／攝影

中秋 月餅 監獄 蛋價 蛋黃酥

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