高美濕地電桿下地工程藍綠民代先後會勘 雙方陣營互槓「割稻尾」

台中高美濕地電桿下地工程引起藍綠民代互槓，民進黨立委蔡其昌上周會勘表示，已爭取台電同意，工程經費1800萬元，市府出資一半，預計工期7個月，還給高美天際線；國民黨立委楊瓊瓔今天和台中市副議長顏莉敏也到場會勘，楊瓊瓔辦公室執行長洪柳益公開點名蔡其昌搶先會勘「割稻尾」；蔡其昌陣營呼籲有心人士，勿將海線建設淪為政治口水抹黑戰。

立委楊瓊瓔辦公室執行洪柳益今天在美堤街電桿下地說明會中提到「前立院副院長蔡其昌要割稻尾也不會割」，台電都是補助一半，這是之前的進度。台中市副議長顏莉敏也曾臉書發文，電桿下地爭取多時，有賴立委楊瓊瓔與台電、中油溝通，沒想到「另名委員搶先發稿，讓人感到不平」。

立委蔡其昌辦公室副執行長林俊裕今天表示，樂見大家共同關心海線建設，去年國民黨立委因選舉跑到海線來會勘，當時聲稱在去年8月就要完工，最終卻跳票停擺至今仍零進度，相關新聞紀錄皆歷歷在目。

林俊裕說，因地方里長及鄉親苦等不到動工，才向蔡其昌委員反應陳情，經蔡其昌辦公室向經濟部及台電公司協調後，也感謝在地議員們監督地方政府配合，近日才得以重啟計畫，高美濕地電線地下化係地方鄉親十分關心的重大建設，更對提升整體觀光環境有助益，感謝大家共同關心，也呼籲有心人士勿將海線建設淪為政治口水抹黑戰。

副議長顏莉敏今天在會勘現場說，高美濕地是台中海線著名的觀光勝地，優美的風景也被評為一生必遊一次的景點。高美濕地旁美堤街電線桿林立影響整體景觀，同步考量環境安全，立委楊瓊瓔與她合作，積極協調爭取經費，歷時多月才終於將財源拍板定案，由台中市政府建設局及台電公司接續進場施作，美堤街架空線路地下化預定在民國114年完工。

楊瓊瓔表示，113年3月召開第一次協調會勘，召集包含市府、正副議長以及台電與中油，一起研商景觀改善工程。美堤街架空線路地下化案協調各單位分攤預算，歷經多次溝通，最終由台電及中油公司負擔架空線路地下化費用，另由台中市政府再籌措美堤街周邊綠美化預算，她說雖然花了些時間，但最終成功協調經費，也總算能對地方鄉親的期待有交代。

顏莉敏說，美堤街架空線路地下化這案，感謝楊瓊瓔委員在第一時間答應協助，且倚靠楊委員多年的經驗，才能成功協調台電與中油推動。她也感謝張清照議長對預算的支持，與市府在電纜下地工程後配合整體路面改善，共同推進高美濕地的觀光基礎。美堤街電纜地下化案能改善景觀，地方期待很久，更要感謝在地民意代表在本案拍板定案後，第一時間協助表達關心。

今天美堤街電纜地下化說明會，由台電公司、中油公司及市府等單位共同出席，說明電桿下地將拆除16支電桿，並新設4處基礎台，工期約7個月，預計9月中進場。市府配合後續美堤街週邊景觀改善，除改善美堤街路面外，也將設置人行道、景觀植栽及路燈，改善人行動線，提升高美濕地整體觀光基礎設施。